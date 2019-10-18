المواقف السياسية في الملاعب الرياضية.. تهديد لمبادئ اللعب النظيف؟

يتواصل الجدل حول طريقة احتفال المنتخب التركي لكرة القدم بعد إحرازه هدفين أثناء مباراتي المنتخب أمام ألبانيا (1ـ0) وفرنسا (1ـ1) في تصفيات بطولة كأس أمم أوروبا 2020، حيث قام اللاعبون الأتراك بأداء "التحية العسكرية"، بالتزامن مع الهجوم العسكري على مواقع مسلحين أكراد شمال شرقي سوريا في خضم انتقادات حادة على الصعيد الدولي.
فقد أدان أمس الخميس (17 أكتوبر/تشرين الأول 2019) علي كمال أيدين، السفير التركي في ألمانيا، بشكل حاد، الانتقادات المتزايدة في ألمانيا ضد التحية العسكرية التي أداها منتخب بلاده في الملاعب. إذ اعتبر السفير التركي في برلين أن هذه الانتقادات "تقترب بالفعل من العداء للغرباء ومن التمييز والعنصرية"، مضيفاً أن الانتقادات تناقض حرية الرأي وتعد مثالاً على عودة "الأجواء المعادية لتركيا في ألمانيا".
أوزيل تعرض لانتقادات حادة بعد ظهوره في صورة مع الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان قبيا مونديال روسيا
الخوف من تكرار حادثة أوزيل
الانتقادات الذي يتحدث عنها السفير التركي كانت قد طالت أيضاً لاعبي المنتخب الألماني من أصول تركية، إيلكاي غوندوغان وإيمره جان، بعدما أبديا "إعجابهما" بالصورة التي نشرها الدولي التركي جينك توسون على موقع إنستغرام وهو يؤدي التحية العسكرية فرحاً بتسجيله هدف منتخب بلاده الوحيد في مرمى ألبانيا. لكن سرعان ما سحب الدوليان الألمانيان إعجابهما بالصورة "عمداً" عندما وجدا أن "لها دوافع سياسية".
"سحب الإعجاب" الذي قام به غوندوغان وجان لقي استحساناً من الاتحاد الألماني لكرة القدم الذي حاول بكل السبل تجنب سجال جديد مشابه لذلك الذي رافق المنتخب الألماني قبيل انطلاق بطولة كأس العالم الأخيرة التي احتضنتها روسيا العام الماضي وأثر على مسيرته في البطولة، عندما ظهر الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل وإيلكاي غوندوغان في صورة جمعتهما بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مما جر عليهما الكثير من الانتقادات الحادة.
سبب الجدل الذي يرافق مثل هذه "المواقف" التي تصدر عن رياضيين في ألمانيا يرجعه أنسغار تيل أستاذ علم الاجتماع الرياضي من جامعة توبينغين الألمانية إلى "غياب الطابع السياسي في الرياضة الألمانية"، حيث أرجع ذلك في مقابلة مع DWإلى أسباب تاريخية تعود إلى فترة الحكم النازي الذي كان يستخدم أحداث رياضية لأغراض دعائية.
أبو تريكة خلال احتفاله بتسجيل الهدف الثاني في مرمى السودان في بطولة كأس أمم أفريقيا عام 2008
رسائل سياسية في الملاعب العربية
بعض الملاعب الرياضية العربية لا تخلو بدورها من توجيه "رسائل سياسية"، كما أكد ذلك الخبير الرياضي اللبناني إلي نصار في مقابلة مع DW عربية، مستشهداً برفع "بعض الأعلام الطائفية في إحدى مباريات الدوري اللبناني لكرة السلة". وهو ما اعتبره نصار بالأمر "غير المقبول الذي يمكن أن يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه".
لكن عربيا يبقى أبرز احتفال بطريقة اعتبرت ذات أبعاد سياسية هو احتفال لاعب المنتخب المصري السابق محمد أبوتريكة بعد إحرازه الهدف الثاني لمنتخب بلاده في مرمى السودان في بطولة كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في غانا عام 2018، حيث رفع أبو تريكة قميصه ليظهر من تحته قميص آخر كتب عليه عبارة "تعاطفا مع غزة" باللغتين العربية والإنجليزية.
حينها أشهر حكم المباراة البنيني كوفي كودجا البطاقة الصفراء في وجه أبو تريكة، وحذر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المنتخبات بعدم ارتداء قمصان تحمل أي شعارات سياسية، والتي يعتبرها الفيفا إقحاماً للسياسة في مجال الرياضة.
وتنص المادة 16 من دليل الإجراءات التأديبية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، على أن "استخدام الإيماءات أو الكلمات أو الأشياء أو أي وسيلة أخرى لنقل رسالة استفزازية لا تصلح لحدث رياضي، خصوصاً الرسائل الاستفزازية ذات الأهمية السياسية والأيديولوجية، أو الطبيعة الدينية أو الهجومية".
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الألتراس في مصر.. ملاحقات لا تتوقف
وفي مصر أيضا تحولت رابطتا تشجيع الفريقين البارزين "الأهلي" و"الزمالك" إلى مجموعات تخشاها السلطة وتلقي القبض على المنتمين لها وتدخل في مفاوضات مع قياداتها. كانت أغنيات هذه المجموعات هتافات في ميدان التحرير إبان ثورة الخامس والعشرين من كانون ثان/يناير 2011، كما كانت تتردد في مدرجات الاستاد، لكن صوتها اختفى مع الإصرار على منع حضور الجماهير للمباريات "لأسباب أمنية".
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