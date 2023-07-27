المواعدة والإرهاق الذهني

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يستخدم 31 بالمائة من العزاب حول العالم تطبيقات المواعدة. ولكن هل صحيح أن تطبيقات المواعدة تجعل العثور على الشريك أسهل؟
سواء تعلق الأمر بالرجال أو النساء؛ يرى كثيرون بأن الرومانسية والحب المتبادل وحده ليس العامل الحاسم لاختيار شريك أو شريكة العمر. وفيما يخص نظرة النساء للأمر فقد كشفت دراسة جديدة معايير جديدة، فما هي؟
في خضم نقاش مثير للجدل حول كيفية التعامل مع الصين، وصل رئيس الوزراء لي تشيانغ لألمانيا في زيارة لأول مرة. فالصين تريد تعزيز الشراكة مع برلين وتسعى لكسب الثقة. إنه سياسي متفهم لعقلية المستثمرين فماذا يمكن أن يقدم للبلدين؟
تتعاون جامعة ألمانية عريقة منذ 20 عاما مع إحدى جامعات النخبة في الصين بمجال فيزياء الكم. لكن هذه الجامعة لها صلة بالجيش الصيني. فكيف بدأ الأمر؟ بالتعاون مع مركز الأبحاث كوريكتيف، فتحت DW هذا الملف وألقت الضوء عليه.
ارتفع عدد جرائم النصب في ألمانيا بنسبة 42 في المائة عن العام السابق. والسبب الرئيسي لذلك يعود إلى منصة مواعدة عبر الإنترنت تبيع عملات مقابل المال لضحاياها. فمن أين بدأت القصة؟
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