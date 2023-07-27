المواعدة والإرهاق الذهني

تحقيق - تفوق الصين في فيزياء الكم "صنع في جامعة ألمانية".. هل للجيش علاقة؟

تتعاون جامعة ألمانية عريقة منذ 20 عاما مع إحدى جامعات النخبة في الصين بمجال فيزياء الكم. لكن هذه الجامعة لها صلة بالجيش الصيني. فكيف بدأ الأمر؟ بالتعاون مع مركز الأبحاث كوريكتيف، فتحت DW هذا الملف وألقت الضوء عليه.