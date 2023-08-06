 المواطنون في النيجر يعربون عن دعمهم للإنقلاب العسكري ويرفضون التدخلات الأجنبية | DW الأخبار | DW | 13.08.2023

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DW الأخبار

المواطنون في النيجر يعربون عن دعمهم للإنقلاب العسكري ويرفضون التدخلات الأجنبية

يتزايد الدعم الشعبي في النيجر للإنقلاب العسكري. ويرفض المدنيون التدخلات الأجنبية في شؤون بلادهم ويطالبون بالتفاوض من أجل السلام.

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