المواطنون في النيجر يعربون عن دعمهم للإنقلاب العسكري ويرفضون التدخلات الأجنبية

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يتزايد الدعم الشعبي في النيجر للإنقلاب العسكري. ويرفض المدنيون التدخلات الأجنبية في شؤون بلادهم ويطالبون بالتفاوض من أجل السلام.
أعلن قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" في ختام قمة في نيجيريا، عن دعمهم الحازم لحل أزمة النيجر دبلوماسيا. بيد أنّ رئيس ساحل العاجل تحدث عن ضوء أخضر لعملية عسكرية قريبا لاستعادة النظام الدستوري.
يثير الانقلاب في النيجر تساؤلات حول مصير سياسة ماكرون في منطقة الساحل الأفريقي، خصوصًا وأن الرئيس الفرنسي كان يعول على النيجر لإعادة صياغة استراتيجيته في منطقة كانت مركز طموح له. فهل انهارت تلك الاستراتيجية بعد الانقلاب؟
لطالما اعتبرت النيجر واحة الاستقرار وسط بلدان تعصف بها اضطرابات، بيد أن الوضع تغير الآن بعد الانقلاب الأخير الذي يشكل خطرا على عموم منطقة الساحل. ما خفايا هذا الحدث؟ وكيف يبدو مستقبل النيجر؟
أفادت سفارة المملكة المغربية في واغادوغو أنها تقوم بجهود حثيثة بالتعاون مع السلطات البوركينابية للعثور على دراجين مغربيين فقد أثرهما منذ أسابيع على الحدود بين بوركينافاسو والنيجر.
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