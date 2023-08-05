المواطنون في النيجر يؤيدون الإنقلاب العسكري ويرفضون التدخل في شؤونهم

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في العاصمة نيامي، يعارض العديد من سكان المدينة احتمال شنّ قوات دول غرب إفريقيا عملية عسكرية في النيجر ضد الانقلابيين. وتعهد المواطنون بمقاومة أي تدخل عسكري
قوات فرنسية وأوروبية وقوات فاغنر الروسية وجماعات مرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة كلها في النيجر الغنية باليورانيوم. وفرنسا تقرر دعم جهود إيكواس لإحباط الانقلاب العسكري والمجلس العسكري يشكل قيادة جديدة.
تنقضي الأحد المهلة التي منحها رؤساء أركان دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) لانقلابيي النيجر للتراجع والسماح بعودة الرئيس بازوم. عدم الاستجابة قد تعني تدخلا عسكريا ربما يزيد من حدة المخاطر المحدقة بالمنطقة.
هدد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، باستخدام القوة ضد المجلس العسكري في النيجر لاستعادة الديمقراطية، فهل يمكن أن تنفذ إيكواس تهديدها بالتدخل عسكريا؟ وما هي فرص نجاح ذلك في حال تم فعلا؟
اعتبرت باريس أنه لا يحق للمجلس العسكري بالنيجر إلغاء اتفاقيات عسكرية معها، معتبرة ذلك "أمراً قانونياً لا يحق إلا للسلطات الشرعية المنتخبة". وغادر وفد مجموعة إيكواس دون مقابلة الحاكم الفعلي الجنرال عبد الرحمن تشياني.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول