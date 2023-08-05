 المواطنون في النيجر يؤيدون الإنقلاب العسكري ويرفضون التدخل في شؤونهم | DW الأخبار | DW | 06.08.2023

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المواطنون في النيجر يؤيدون الإنقلاب العسكري ويرفضون التدخل في شؤونهم

في العاصمة نيامي، يعارض العديد من سكان المدينة احتمال شنّ قوات دول غرب إفريقيا عملية عسكرية في النيجر ضد الانقلابيين. وتعهد المواطنون بمقاومة أي تدخل عسكري

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