 المواطنون في أوكرانيا يعربون عن ثقتهم في تحقيق النصر على روسيا | DW الأخبار | DW | 24.07.2022

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DW الأخبار

المواطنون في أوكرانيا يعربون عن ثقتهم في تحقيق النصر على روسيا

مع دخول الحرب شهرها السادس، ندد مواطنون أوكرانيون بالهجمات الروسية على بلادهم، كما طالبوا بضرورة ايجاد مخرج لأزمتهم وانهاء الحرب في اوكرانيا

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