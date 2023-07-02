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المواطنون الفرنسيون يبدون غضبهم من احداث العنف

مع ارتفاع وتيرة الشغب والعنف في فرنسا على خلفية مقتل الفتى نائل على يد الشرطة ، تزداد المخاوف بين المواطنين الفرنسيين من خروج الوضع عن نطاق السيطرة. ويرى الفرنسيون ضرورة ادماج المهمشين في المجتمع لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.