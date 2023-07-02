 المواطنون الفرنسيون يبدون غضبهم من احداث العنف | DW الأخبار | DW | 03.07.2023

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DW الأخبار

المواطنون الفرنسيون يبدون غضبهم من احداث العنف

مع ارتفاع وتيرة الشغب والعنف في فرنسا على خلفية مقتل الفتى نائل على يد الشرطة ، تزداد المخاوف بين المواطنين الفرنسيين من خروج الوضع عن نطاق السيطرة. ويرى الفرنسيون ضرورة ادماج المهمشين في المجتمع لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.

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تواصلت الاضطرابات في كافة أنحاء البلاد لليلة الرابعة على التوالي احتجاجا على مقتل الفتى نائل الذي تم تشييع جثمانه اليوم.

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Police in riot gear stand guard as firefighters work to put out fires after a demonstration in Nanterre, west of Paris, on June 27, 2023, after French police killed a teenager who refused to stop for a traffic check in the city. The 17-year-old was in the Paris suburb early on June 27 when police shot him dead after he broke road rules and failed to stop, prosecutors said. The event has prompted expressions of shock and questions over the readiness of security forces to pull the trigger. (Photo by Zakaria ABDELKAFI / AFP)

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TOPSHOT - A masked Palestinian gunman stands guard during the funeral of Palestinian Amjad Aref Jaas who succumbed to gunshot wounds sustained in yesterday's Israeli raid, in Jenin in the occupied West Bank on June 20, 2023. The 48-year-old's death raises to six the number of Palestinians killed in Monday's hours-long raid by Israeli troops, which wounded more than 90 Palestinians according to health officials. Eight Israeli security personnel were wounded in Jenin, the military said. (Photo by Jaafar ASHTIYEH / AFP)

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Smoke rises during an Israeli military operation, at a hospital in Jenin, in the Israeli-occupied West Bank July 3, 2023. REUTERS/Mohamad Torokman

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PARIS, FRANCE - July 2: Clashes occur between rioters and police in Paris, on July 2, 2023, after the death of a 17-year-old boy killed by the police in Nanterre in the suburbs of Paris on June 27, 2023. Firas Abdullah / Anadolu Agency

فرنسا ـ الليلة الأكثر هدوءا منذ مقتل الطفل نائل 03.07.2023

اندلعت أعمال عنف متفرقة في فرنسا ليل الأحد، لكن أعمال الشغب التي هزت البلاد على مدار أيام تراجعت حدتها، في وقت دعت فيه جدة المراهق القتيل برصاص الشرطة إلى إنهاء أعمال الشغب والعنف.

A teenager walks by Zyad and Bouna portraits, that adorns the entryway of the community center, opposite to Clichy-sur-Bois City Hall, near Paris, France, Tuesday 24 October 2006. The inscription 'I think of you' signed by Muhttin, the only survivor of the trio. On 27 October 2005 both youth, of 15 and 17 years of age, died by electrocution after hiding at an EDF transformer station while fleeing from what they believed was a Police chase. The incident provoked a series of urban violence throughout Paris poor suburbs. EPA/LUCAS DOLEGA +++(c) dpa - Report+++

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June 30, 2023, Paris, France: A protester holds a placard that says How many more during the demonstration. On the fourth day of protests following the death of 17-year-old Nahel by police in Nanterre, on the outskirts of Paris, a spontaneous demonstration began in Place de la Concorde and brought together a few hundred people. There were some arrests. Paris France - ZUMAs197 20230630_zaa_s197_231 Copyright: xTelmoxPintox

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أعلنت الحكومة الفرنسية نشر المزيد من قوات الشرطة للتعامل مع الاضطرابات التي أشعلها مقتل الشاب "نائل م." برصاص الشرطة. وتم تشييع جنازته حيث مُنعت الصحافة من تغطيتها فيما أرجأ ماكرون زيارته إلى ألمانيا.

A group of police officers walk as people protest following the death of Nahel, a 17-year-old teenager killed by a French police officer in Nanterre during a traffic stop, and against police violence, in Paris, France, June 30, 2023. REUTERS/Juan Medina

توقيف أكثر من 1300 شخص في رابع ليلة من أعمال الشغب بفرنسا 01.07.2023

اعتقلت الشرطة الفرنسية أكثر من 1300 على خلفية اتساع رقعة أعمال الشغب في أنحاء مختلفة من البلاد. وفيما يخضغ الشرطي المتهم بقتل المراهق نائل م. لتحقيق بتهمة القتل العمد، أصدر نجوم كرة فرنسيون بياناً دعوا فيه إلى الهدوء.