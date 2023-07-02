المواطنون الفرنسيون يبدون غضبهم من احداث العنف

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مع ارتفاع وتيرة الشغب والعنف في فرنسا على خلفية مقتل الفتى نائل على يد الشرطة ، تزداد المخاوف بين المواطنين الفرنسيين من خروج الوضع عن نطاق السيطرة. ويرى الفرنسيون ضرورة ادماج المهمشين في المجتمع لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.
اندلعت أعمال عنف متفرقة في فرنسا ليل الأحد، لكن أعمال الشغب التي هزت البلاد على مدار أيام تراجعت حدتها، في وقت دعت فيه جدة المراهق القتيل برصاص الشرطة إلى إنهاء أعمال الشغب والعنف.
تجتاح أعمال الشغب مدن فرنسا بعد أن قامت الشرطة بإطلاق النار على المراهق "نائل م." خلال عملية تدقيق مروري في 27 حزيران/ يونيو الماضي. بيد أنها ليست المرة الأولى التي تزهق فيها أرواح على يد الشرطة الفرنسية.
أعلنت الحكومة الفرنسية نشر المزيد من قوات الشرطة للتعامل مع الاضطرابات التي أشعلها مقتل الشاب "نائل م." برصاص الشرطة. وتم تشييع جنازته حيث مُنعت الصحافة من تغطيتها فيما أرجأ ماكرون زيارته إلى ألمانيا.
اعتقلت الشرطة الفرنسية أكثر من 1300 على خلفية اتساع رقعة أعمال الشغب في أنحاء مختلفة من البلاد. وفيما يخضغ الشرطي المتهم بقتل المراهق نائل م. لتحقيق بتهمة القتل العمد، أصدر نجوم كرة فرنسيون بياناً دعوا فيه إلى الهدوء.
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