المواطنون الأوكران يعربون عن ثقتهم بالنصر على روسيا

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مع دخول الحرب شهرها السادس، ندد مواطنون أوكرانيون بالهجمات الروسية على بلادهم، كما طالبوا بضرورة ايجاد مخرج لأزمتهم وانهاء الحرب في اوكرانيا
أكد الرئيس الألماني شتاينماير أن الحرب على اوكرانيا هي "حرب ضد وحدة أوروبا وقيمها" يأتي ذلك في وقت تدفع روسيا بالجزء الأكبر من قواتها في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا لمعركة خيرسون التي قد تكون حاسمة لتحديد مستقبل الحرب.
في مقابلة حصرية مع DW، دافعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن سياسة برلين تجاه كييف، مؤكدة أن ألمانيا ستقدم لها المزيد من الدعم، كما تطرقت إلى مسألة "تبعية" ألمانيا لكل من روسيا والصين والولايات المتحدة.
تستعد أوكرانيا لتصدير الحبوب من موانئها، والصواريخ التي قالت أوكرانيا أنها استهدفت ميناء أوديسا لم تلحق أضرارا كبيرة بالميناء بحسب وزير أوكراني. وروسيا تعترف بقصفها للميناء بعد أن كانت قد نفت علاقتها بالحادث.
أوضح المستشار الألماني أولاف شولتس في مقال زائر نُشِر في صحيفة "فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ" الألمانية رأيه في الغزو الروسي لأوكرانيا، مطالبا الاتحاد الأوروبي بأن يوحد صفوفه وأن يتحول إلى قوة جيوسياسية فاعلة.
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