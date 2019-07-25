المواصلات العامة في برلين من ضمن الأسرع في العالم

أظهرت دراسة إيطالية أن المواصلات العامة داخل العاصمة الألمانية برلين أسرع من نظيرتها في كثير من المدن الأوروبية الأخرى.

وتوصل الباحثون تحت إشراف إنداكو بيازو، من جامعة تورين للعلوم الهندسية، إلى هذه النتيجة بعد تحليل السرعة التي يصل بها مستخدمو المواصلات العامة إلى مقاصدهم في 32 مدينة في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا.

واعتمد الباحثون في حساب زمن الرحلة داخل العاصمة الألمانية على البيانات المتوفرة عبر الإنترنت بشأن مواعيد القطارات والحافلات الداخلية في برلين، وليس على فترة السفر الفعلية.

وخلص الباحثون من خلال ذلك إلى أن برلين هي أفضل مدينة من ناحية سرعة المواصلات العامة الداخلية، مقارنة ببقية المدن الـ31. وجاء في الدراسة أن سكان برلين وباريس يستطيعون استكشاف المدينتين والمناطق المحيطة بهما أسرع بنسبة 20 في المائة من سكان بقية المدن التي شملتها الدراسة. وجاءت مدينة كوبنهاغن في المركز الثالث تليها هلسنكي ثم أثينا، فبراغ ولندن ونيويورك، التي احتلت المركز الثامن، في حين جاءت واشنطن وسان دييغو ومدينة مكسيكو في المركز الأخير.

ر.ض (د ب أ)