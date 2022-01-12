المواد الأولية كالماء والنفط والغاز والحديد موارد محدودة على كوكبنا. رغم ذلك فإن استهلاكها واستخدامها يتم كما لو أنها متوفرة بشكل لا محدود. كيف يمكن استخدام المواد الأولية بحكمة من أجل مستقبل أجيالنا؟

المواد الأولية نعمة ونقمة في آن واحد. من ناحية يؤمن استخدامها استمرار حياتنا ودفع عجلة تقدمنا، ومن ناحية أخرى فإن الاستخدام غير العقلاني لها يدمر البيئة والحياة في مناطق كثيرة في عالمنا. ومن الأمثلة على ذلك أن كميات هائلة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تنتج عن الوقود الأحفوري كالنفط والفحم والغاز.