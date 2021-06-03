 المهمشون في إسرائيل | العولمة 3000 | DW | 27.11.2021

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العولمة 3000

المهمشون في إسرائيل

حروب عصابات داخل الأقلية العربية في إسرائيل، أودت بحياة العشرات هذا العام. الآن تريد الحكومة الجديدة اتخاذ تدابير مضادة.

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