المهمشون في إسرائيل

رسميا.. بريطانيا تصنف حماس حركة إرهابية وتحذر المنتمين إليها

صنفت لندن بشكل رسمي حركة حماس في قائمة الإرهاب، بعدما كانت تقتصر في ذلك على جناحها العسكري، وبررت وزيرة الداخلية ذلك بتوفر الحركة على "قدرات إرهابية كبيرة" وعلى كونها حركة تعادي السامية.