المهمشون في إسرائيل

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حروب عصابات داخل الأقلية العربية في إسرائيل، أودت بحياة العشرات هذا العام. الآن تريد الحكومة الجديدة اتخاذ تدابير مضادة.
وضعت وزارة التجارة الأمريكية شركة إسرائيلية طورت برنامج بيغاسوس للتجسس على قائمة الشركات المحظورة. الشركة الإسرائيلية أعربت عن استيائها من القرار معتبرة أنّ تقنياتها "تدعم مصالح وسياسات الأمن القومي الأميركي".
صنفت لندن بشكل رسمي حركة حماس في قائمة الإرهاب، بعدما كانت تقتصر في ذلك على جناحها العسكري، وبررت وزيرة الداخلية ذلك بتوفر الحركة على "قدرات إرهابية كبيرة" وعلى كونها حركة تعادي السامية.
تداعيات مؤتمر التطبيع مع إسرائيل في أربيل بكردستان العراق لا تزال مستمرة، ومذكرات الاعتقال تتوالى. حكومة كردستان تبرأت وحكومة بغداد صعدت أكثر، فما أسباب كل هذه الضجة؟ وما هي أكبر ردود الأفعال؟
أكد الجيش الإسرائيلي أن جنوده ألقوا القبض اليوم الأحد على آخر اثنين من بين ستة سجناء فلسطينيين هربوا من سجن شديد الحراسة قبل أسبوعين. واعتقلت القوات الإسرائيلية الخاصة الرجلين خلال مداهمة في جنين شمالي الضفة الغربية.
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