 المهرجان الأوروبي الأول للدراجات الكهربائية | عالم السرعة | DW | 07.07.2022

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عالم السرعة

المهرجان الأوروبي الأول للدراجات الكهربائية

يقام هذه الأيام أول مهرجان أوروبي للدراجات الكهربائية، وفيه سنتعرف على موديلات لم يكن أحد يتوقع أنها ستعمل بالطاقة النظيفة. يشارك في المهرجان كبرى شركات الدراجات النارية العملاقة.

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