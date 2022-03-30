المهرجان الأوروبي الأول للدراجات الكهربائية

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يقام هذه الأيام أول مهرجان أوروبي للدراجات الكهربائية، وفيه سنتعرف على موديلات لم يكن أحد يتوقع أنها ستعمل بالطاقة النظيفة. يشارك في المهرجان كبرى شركات الدراجات النارية العملاقة.
تبحث ألمانيا ومعها عدة دول أوروبية عن بدائل لروسيا للحصول على الغاز الطبيعي، وكذلك في خلق فرص جديدة للطاقة النظيفة والمتجددة. يظهر جزء من الحل في إفريقيا، لكن الطريق ليست مفروشة بالورود.
تتزايد الدعوات في إندونيسيا إلى زيادة الوعي الديني بحماية البيئة حيث تواجه البلاد تحديات كبيرة جراء تفاقم ظاهرة التغير المناخي. ويقول خبراء إن ما يُعرف بـ "الإسلام البيئي" أو "الإسلام الأخضر" قد يدعم جهود حماية المناخ.
في ختام اجتماع لوزراء البيئة والطاقة وحماية المناخ في دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، قال روبرت هابيك وزير الاقتصاد وحماية المناخ ونائب المستشار الألماني إنه "سيظل هناك احتباس حراري بشكل دائم".
العقوبات الغربية على روسيا وخطط تقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسيين، قد تؤدي إلى زيادة الانبعاثات رغم التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، لأن ذلك قد يعرقل عملية التخلص التدريجي من الفحم والاعتماد على الغاز المسال.
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