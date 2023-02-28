 المهاجرون في تونس وانتقادات لتصريحات الرئيس سعيد | DW الأخبار | DW | 21.03.2023

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DW الأخبار

المهاجرون في تونس وانتقادات لتصريحات الرئيس سعيد

المهاجرون في تونس يعيشون أوقاتا صعبة حاليا بعد تصريحات الرئيس التونسي المعادية للمهاجرين غير الشرعيين.وظهرت موجة من تعاطف المواطنين التونسيين مع المهاجرين.

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تحذير من خطاب الكراهية ضد المهاجرين في تونس 25.02.2023

14/01/2023 FILE PHOTO: Demonstrators attend a protest against Tunisian President Kais Saied, on the anniversary of the 2011 uprising, in Tunis, Tunisia January 14, 2023. REUTERS/Zoubeir Souissi/File Photo

تونس.. الاتهامات بالعنصرية والرهانات الصعبة إلى متى؟ 28.02.2023

تتبع الحكومة اليمينية في إيطاليا إجراءات تتضمن تغريم المنظمات الخيرية، التي تنقذ مهاجرين من البحر، واحتجاز سفنهم.

إيطاليا .. الحكومة اليمينية تشدد قواعد إنقاذ المهاجرين 30.01.2023

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