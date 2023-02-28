المهاجرون في تونس وانتقادات لتصريحات الرئيس سعيد

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المهاجرون في تونس يعيشون أوقاتا صعبة حاليا بعد تصريحات الرئيس التونسي المعادية للمهاجرين غير الشرعيين.وظهرت موجة من تعاطف المواطنين التونسيين مع المهاجرين.
شكت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من الخلافات المستمرة بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن سياسة الهجرة. وتتجادل دول الاتحاد حول سياسة الهجرة الخاصة بها منذ سنوات. ويدور الخلاف في جوهره حول كيفية توزيع اللاجئين.
تلحق أعمال تهريب المرجان في الدول المطلة على البحر المتوسط أضرارا بالبيئة والحياة المائية. ويأتي ذلك رغم القوانين الصارمة ضد تهريب الشعاب المرجانية. DW تبحث أسباب المشكلة من ساحل تونس وجنوب إيطاليا.
وصف جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الوضع في تونس "بالخطير للغاية". بوريل مضى إلى أبعد من ذلك محذرا من أنه "إذا انهارت تونس، فإن ذلك يهدد بتدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي... نريد تجنب هذا الوضع".
عمليات الإنقاذ البحري موضع نقاش واسع في إيطاليا، ليس منذ مصرع عشرات المهاجرين بعد تحطم قاربهم مؤخرا. فالحكومة اليمينية برئاسة ميلوني تصعّب العمل في وجه منظمات الإنقاذ. ولكن هذه المنظمات التطوعية لا تفكر في الاستسلام.
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