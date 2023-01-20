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يعاني المهاجرون الأفارقة في اليمن بصورة متزايدة، فعادة ما تتقطع بهم السبل ليعلقوا في اليمن عاجزين عن الوصول الى مرادهم دون أي مساعدة أو إغاثة
بعد زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسي وزراء هولندا وإيطاليا، التقت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ونظيرها الفرنسي برئيس تونس ووزير داخليته. فيزر أكدت رغبة البلدين في تعزيز التعاون مع تونس لمكافحة تهريب البشر.
دعا رئيس حزب الشعب الأوروبي، مانفريد فيبر، دول الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد حل مشترك لمكافحة الهجرة غير القانونية. وحذر فيبر من أن الفشل ستكون له عواقب "وخيمة"، ويقترح خمسة حلول محددة لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية.
انتقدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مشروع قانون بريطاني لمحاربة الهجرة غير النظامية واعتبرته مناقضا للقانون لدولي. وتسعى لندن، من بين أمور أخرى، لترحيل سريع للمهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون القنال الإنجليزي.
دعا وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر للتصدي للهجرة غير النظامية بترحيل مزيد من المهاجرين غير الشرعيين. وتواجه ألمانيا تدفق المزيد من اللاجئين في سياق تداعيات حرب أوكرانيا، وبالتالي العجز عن استيعابهم في ظروف ملائمة.
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