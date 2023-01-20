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المهاجرون الأفارقة في اليمن

يعاني المهاجرون الأفارقة في اليمن بصورة متزايدة، فعادة ما تتقطع بهم السبل ليعلقوا في اليمن عاجزين عن الوصول الى مرادهم دون أي مساعدة أو إغاثة