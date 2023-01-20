 المهاجرون الأفارقة في اليمن | DW الأخبار | DW | 21.06.2023

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DW الأخبار

المهاجرون الأفارقة في اليمن

يعاني المهاجرون الأفارقة في اليمن بصورة متزايدة، فعادة ما تتقطع بهم السبل ليعلقوا في اليمن عاجزين عن الوصول الى مرادهم دون أي مساعدة أو إغاثة

المزيد من المركز الإعلامي

أطفال اللاجئين الأفارقة من دول جنوب الصحراء في المغرب... هل يتم إدماجهم في المدارس؟

أطفال اللاجئين الأفارقة من دول جنوب الصحراء في المغرب... هل يتم إدماجهم في المدارس؟ 20.01.2023

عمليات البحث جارية عن غواصة تيتان

عمليات البحث جارية عن غواصة تيتان 21.06.2023

German Chancellor Olaf Scholz, right, and Chinese Premier Li Qiang, brief the media following government consultations of the both countries at the chancellery in Berlin, Germany, Tuesday, June 20, 2023. (AP Photo/Markus Schreiber)

مشاورات حكومية ألمانية صينية في برلين 20.06.2023

انطلقت  النسخة الـ16 من منتدى الإعلام العالمي الذي تنظمه مؤسسة دويتشه فيله الإعلامية في مدينة بون

منتدى DW الإعلامي في مدينة بون الألمانية 20.06.2023

المزيد DW الأخبار

في إندونيسيا تواجه أعداد متزايدة من سكان العاصمة جاكرتا التي يقطنها 11 مليون نسمة، يواجهون مشكلات تتعلق بمياه شرب نظيفة.

إندونيسيا.. جاكرتا التي يهددها الغرق تعاني من شح في مياه الشرب 21.06.2023

مستوطنون إسرائيليون يهاجمون قرى فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، ويضرمون النيران في السيارات والمنازل، ويقتلون فلسطينيا.

مستوطنون إسرائيليون يهاجمون قرى فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة 21.06.2023

الهند تبحث الاستعدادات لمواجهة الموجة الحارة

موجة الحر تضرب الهند 21.06.2023

في سجنٍ للنساء في هندوراس لقيت 41 نزيلة على الأقل مصرعهن في اشتباك بين عصابات متناحرة نجم عنه حريق اجتاح قسمًا من السجن.

هندوراس.. مقتل 41 امرأة في مواجهة بين عصابات داخل سجن للنساء 21.06.2023

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19.06.2023, Tunesien, Tunis: Nancy Faeser (M, SPD), Bundesministerin für Inneres und Heimat von Deutschland, und Gérald Darmanin, Innenminister von Frankreich, äußern sich nach ihren Gesprächen mit dem tunesischen Präsidenten und Innenminister im Park vom Mövenpick Hotel gegenüber Medienvertretern. Bundesinnenministerin Faeser ist zusammen mit dem französischen Innenminister Darmanin zu Gesprächen über Migrationspolitik in Tunesien. Die Zahl der Boote mit Flüchtlingen, die von Tunesien nach Italien ablegen, ist in den vergangenen Monaten gestiegen. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

فيزر من تونس: نريد مكافحة تهريب البشر وحماية حقوق اللاجئين 19.06.2023

بعد زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسي وزراء هولندا وإيطاليا، التقت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ونظيرها الفرنسي برئيس تونس ووزير داخليته. فيزر أكدت رغبة البلدين في تعزيز التعاون مع تونس لمكافحة تهريب البشر.

Ceuta, Spanien, 20.05.21+++Größere Gruppe marokkanischer Migranten auf der spanischen Seite der Grenze, die abgeschoben werden oder freiwillig nach Marokko zurückkehren. (c) Jan-Philipp Scholz / DW

هكذا يمكن أن تنجح أوروبا في التصدي للهجرة غير الشرعية! 17.04.2023

دعا رئيس حزب الشعب الأوروبي، مانفريد فيبر، دول الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد حل مشترك لمكافحة الهجرة غير القانونية. وحذر فيبر من أن الفشل ستكون له عواقب "وخيمة"، ويقترح خمسة حلول محددة لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية.

9.10.2022, Dover, England, Migrant Channel crossing incidents. A group of people thought to be migrants are brought in to Dover, Kent, onboard a Border Force vessel following a small boat incident in the Channel. Picture date: Sunday October 9, 2022. Photo credit should read: Gareth Fuller/PA Wire URN:69199092

الأمم المتحدة تنتقد خطة بريطانية لمحاربة الهجرة غير النظامية 08.03.2023

انتقدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مشروع قانون بريطاني لمحاربة الهجرة غير النظامية واعتبرته مناقضا للقانون لدولي. وتسعى لندن، من بين أمور أخرى، لترحيل سريع للمهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون القنال الإنجليزي.

Der Bundesvorsitzende der FDP, Christian Lindner, spricht am 10.05.2014 auf dem 65. Bundesparteitag der FDP in Dresden (Sachsen). Der Bundesparteitag steht ganz im Zeichen der Kommunal- und Europawahlen. Im Mittelpunkt der Beratungen steht die Verabschiedung des Wahlaufrufes zur Europawahl 2014. Foto: Arno Burgi

ألمانيا ـ مطالب بترحيل مزيد من المهاجرين غير النظاميين 22.02.2023

دعا وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر للتصدي للهجرة غير النظامية بترحيل مزيد من المهاجرين غير الشرعيين. وتواجه ألمانيا تدفق المزيد من اللاجئين في سياق تداعيات حرب أوكرانيا، وبالتالي العجز عن استيعابهم في ظروف ملائمة.