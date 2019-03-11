 ″المنقذون الثلاثة″.. هل تنجح خطط بوتفليقة في تهدئة الشارع؟ | سياسة واقتصاد | DW | 13.03.2019

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سياسة واقتصاد

"المنقذون الثلاثة".. هل تنجح خطط بوتفليقة في تهدئة الشارع؟

محاولة جديدة من محيط بوتفليقة لتجاوز الأزمة عبر اختيار ثلاثة أسماء للإشراف على مرحلة انتقالية. فمن هم "المنقذون الثلاثة"؟ وهل كان اختيار المرادية لهم صائبا؟ وهل سينجحون في تهدئة الشارع الجزائري وقيادة المرحلة الانتقالية؟

Kombibild - Ramtane Lamamra, Lakhdar Brahimi und Noureddine Bedoui

لجأ عبد العزيز بوتفليقة إلى ثلاثة "منقذين" في محاولة ثانية منه، أو تحديداً محيطه بما أن حالته الصحة لا تسمح له باتخاذ قرارات حسب محللين، لامتصاص غضب الشارع.  يتعلّق الأمر بكل من نور الدين بدوي، المعين في منصب رئيس الوزراء، ورمطان لعمامرة، المعيّن حاليا نائباً لبدوي، ثم الأخضر الإبراهيمي، الذي تتحدث عدة مصادر إعلامية عن أنه سيترأس الندوة الوطنية المتوقع انعقادها لمناقشة المستقبل السياسي للبلاد.

وتظهر هذه المحاولة الجديدة أقوى من سابقتها، فبعد اقتناع محيط بوتفليقة أن تعهد هذا الأخير بالدعوة، في حال انتخابه رئيساً لولاية خامسة، إلى انتخابات رئاسية مبكرة في أجل عام واحد لن يترشح فيها، لم تهدئ الاحتجاجات في البلد، عاد المحيط ذاته ليعلن عن تأجيل الانتخابات وإجراء تعديل حكومي والإعلان عن خارطة طريق تنتهي بانتخاب رئيس جديد.

وتثير الأسماء الثلاثة المختارة للمساهمة في المرحلة الانتقالية الجدل بين الجزائريين، فإن كانت تنتمي جميعها إلى النظام القديم، فإن منها من يحظى بمصداقية أكثر من غيره، فضلا عن أن درجة القرب من بوتفليقة ليست هي نفسها للشخصيات الثلاث، زيادة على أنه لحدّ اللحظة، لم تظهر أيّ بوادر جدية على اقتناع الشارع بنوايا الرئاسة في "رغبة الإصلاح".

الوالي الذي قفز إلى الوزارة الأولى

لم يُعرف له أيّ مسار حزبي، فهو ابن الإدارة الجزائرية بامتياز دراسةً وعملاً. شغل عدة مناصب في ولايات جزائرية منها الأمين العام لولاية وهران، ووالي سطيف وقسنطينة. دخل نور الدين بدوي المعترك الحكومي في عهد عبد المالك سلال من بوابة وزارة التكوين والتعليم المهنيين عام 2013، قبل تعيينه وزيراً للداخلية والجماعات المحلّية في التعديل الحكومي الذي جرى عام 2015، ثم استمر في منصبه رغم تغيير رئيس الوزراء مرتين، حتى لجوء محيط بوتفليقة إليه بدلاً من أحمد أويحيى.

Die Staatssekretärin des deutschen Innenministeriums, Emily Haber, spricht mit dem algerischen Innenminister Noureddine Bedoui (Getty Images/F.Belaid)

بدوي مع سكرتيرة وزارة الداخلية الألمانية إيميلي هابر في تونس

مختارات

الكثير من مساحات البياض في حياة بوتفليقة. قصر المرادية يحتفي بمساره بينما تورد تقارير صحفية اتهامات ثقيلة عن ماضيه. لكن الرجل، الذي فوت فرصة تصحيح أخطائه، أصّر على البقاء رئيسا حتى وهو على كرسي متحرك! (12.03.2019)

لم تنقطع الاحتجاجات ضد ترشح الرئيس المريض عبد العزيز بوتفليقة لشغل منصب الرئاسة لولاية خامسة بالجزائر. وخيوط السلطة تتحكم فيها أياد أخرى، تتشابك فيها مصالح لدوائر سلطة معقدة تضم أوليغاريشيين وعسكريين ورجال صناعة وآخرين. (06.03.2019)

لا يتمتع بدوي، البالغ من العمر 60 عاماً، بأيّ رصيد سياسي، وهي نقطة تحسب ضده كما تحسب لصالحه، فهناك من سيرفض أن  يقطف "تكنوقراطي" ثمار الوزارة الأولى في هذا الظرف الحساس، خاصة إذا كان من غير المساهمين في النقاش السياسي الذي تشهده البلاد، فضلاً عن أن رفع وزير الداخلية، في زمن الاحتجاجات، إلى منصب رئيس الوزراء، يعطي إشارات سلبية بكون السلطة تفكّر بمنطق أمني. لكن في الآن ذاته، بقاء بدوي بعيداً عن المجال الحزبي، مكّن بوتفليقة من حسم الاختيار بسرعة وإسناد المنصب إلى رجل إداري بعيداً عن الصراعات الحزبية للراغبين في المنصب من أحزاب الموالاة.

لكن شوقي عرجون، أستاذ العلوم السياسية بجامعة مسيلة، يقول لـDW عربية إن "أحزاب السلطة مقتنعة بأن تعيين أي شخصية تنتمي إليها من شأنه أن يزيد غضب الشارع الرافض لاستمرار أقطاب النظام، لذلك كان الحل شخصية تكنوقراطية". ويوضح عرجون أن الهدف الرئيسي من تعيين بدوي هو الإشراف الإداري على الندوة الوطنية وكذا الانتخابات المقبلة، خاصة وأنه شديد الولاء للسلطة ولرئيس الجمهورية تحديداً.

سفير تصالح مع السلطة

وإذا كانت خبرات بدوي في الإدارة أكبر، فإن تجارب رمطان لعمامرة في السياسة أكبر بكثير. ابن المدرسة الوطنية للإدارة، تطوّر في الخارجية الجزائرية منذ التحاقه بها عام 1976، وعمل سفيراً لبلاده في إثيوبيا وجيبوتي والنمسا والولايات المتحدة والبرتغال، فضلاً عن تجاربه القارية مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. التحق بالحكومة عام 2013 وزيراً للخارجية، حيث كان وفياً لعقيدة الدولة الجزائرية في تحالفاتها الدولية. خرج من الوزارة عام 2017 ليعين قبل أسابيع مستشاراً دبلوماسياً للرئيس، ثم عاد إلى رأس وزارة الخارجية في التعديل الجديد، زيادة على منصب نائب رئيس الوزراء.

Algerien Mali Waffenruhe in Algier vereinbart Bilal Ag Acherif und Ramtane Lamamra (F. Batiche/AFP/Getty Images)

لعمامرة خلال توقيع اتفاق سلام بين الحكومة المالية وجماعات معارضة مسلحة

يحظى لعمامرة بتقدير جزء كبير من الرأي العام الجزائري، ويعد وفق مراقبين أحد صقور الخارجية الجزائرية في السنوات الماضية، وقد يكون هذا سبباً في اختياره ليكون أحد الإطفائيين. كما أن طريقة خروجه من الخارجية، جعلت عددا من المتتبعين يتعاطفون معه، إذ تردد أنه غادر نتيجة "استيلاء" على صلاحيته من لدن عبد القادر امساهل، المحسوب على بوتفليقة، والذي كان آنذاك يعمل تحت إشراف وزير الخارجية.

ويشدّد عرجون في حواره مع DW عربية على الصفات الإيجابية في لعمامرة كـ "رجاحة العقل" والقدرات الدبلوماسية، والهدف من اختياره هو "الإشراف على المفاوضات المنتظرة بين الأطراف السياسية الجزائرية، فضلاً عن كسب التحالفات الدولية والترويج للمشاورات المرتقبة لدى الدول الغربية". بيدَ أن تعيينه في هذا الوقت، قد يضرّ بما راكمه من احترام في مساره السياسي، وهو ما يلمح إليه عرجون بالقول إن لعمامرة "عاد في الوقت غير المناسب".

خبير الأزمات في مهمة صعبة

الأخضر الإبراهيمي دبلوماسي محنك كان مبعوثاً للأمم المتحدة في عدة مناطق نزاع منها جنوب إفريقيا وهايتي ونيجيريا والسودان أفغانستان والعراق وسوريا، وضمن فريق قادة أمميين لرعاية السلام عبر العالم، فضلا عن مساهمته، مع جامعة الدول العربية في إنهاء الحرب اللبنانية. تجمعه علاقة قوية مع بوتفليقة، فعلاوة على انتمائهما إلى الجيل القديم الذي قطف ثمار الاستقلال عن فرنسا، عمل الإبراهيمي سفيراً في لندن عندما كان بوتفليقة وزيرا للخارجية الجزائرية.

Lakhdar Brahimi / Syrien-Gespräche / UN / Genf (Reuters)

الإبراهيمي في لقاء بالأمم المتحدة

لكن الرجل البالغ من العمر 85 عاما، يجرّ وراءه خيبة في إنهاء الصراع السوري، كما لم تكن له مواقف مشهودة في الدفاع عن الديمقراطية ببلاده، ولاحقته اتهامات بـ"تبييض" سجل الدولة الجزائرية في العشرية السوداء حين كان وزيرا للخارجية، علاوة على ابتعاده عن التطورات الداخلية في الجزائر. لكن مساره الدولي جعل الكثير من المتتبعين ينظرون إليه كأحد الحكماء الجزائريين القادرين على إيجاد حل للأزمة الحالية.

ويشير عرجون إلى أن الإبراهيمي، يبقى في نظر السلطة، "الاسم الأفضل لقيادة المرحلة الانتقالية"، فهو يحظى بقبول لدى النخبة وجزء من الشارع، عكس أسماء أخرى تنتمي إلى الجيل القديم. ويراهن النظام الجزائري على ماضي الإبراهيمي في الدبلوماسية الدولية لأجل الترويج لـ"الإصلاحات التي ستقوم بها السلطة خلال الأشهر القادمة ، وكذلك لكسب ود قوى دولية"، يقول عرجون، وهو ما ظهر فعلياً في رد فعل واشنطن، إذ أكدت دعمها لـ"الجهود التي تبذلها الجزائر في رسم طريق جديد للمضي قدما".

الشارع: لا بديل عن الرحيل

لم تنجح خطوة بوتفليقة في تهدئة الشارع، فقد شهدت الجزائر تنظيم مظاهرات بعد ساعات من قراره الجديد، وهناك استعدادات لتنظيم مسيرات ضخمة يوم الجمعة القادم، فضلاً عن انتشار هاشتاغ بعنوان: "لا تتحايلوا على الشعب" و "ترحلوا يعني ترحلوا"، كما رفضت جلّ أطياف المعارضة خطوة بوتفليقة، ليس فقط لتعيينه وجوهاً محسوبة على النظام، بل كذلك لأن الخطوة "غير دستورية"، ولأنه مُصر على الاستمرار بعد نهاية عهدته الرابعة تحت غطاء تسيير المرحلة الانتقالية، حسب عرجون.

وفي الوقت الذي "تحاول فيه السلطة الجزائرية استرضاء الشارع، لا يظهر أنها فهمت مطالبه"، يقول عرجون، مضيفاً أنها حالياً في "ورطة الخروج الآمن من الأزمة"، وستضطر نتيجة الضغط الجماهيري إلى تقديم المزيد من التنازلات. ويؤكد شوقي عرجون، أستاذ العلوم السياسية بجامعة مسيلة، على أن الجماهير في فترات الثورة تكون على درجة من "الجشع العاطفي"، وتفكيرها الجمعي يكون جذرياً، وهو ما ينطبق على  الحالة الجزائرية، إذ يظهر الشارع مصرّاً على الاستمرار في الاحتجاج، رافعاً مطلب "رحيل النظام ورموزه، حتى منها المقبول منها نسبياً"، ما سيؤدي في النهاية إلى إذعان السلطة للمطالب، حسب رأي عرجون.

إسماعيل عزام

  • Abderrhamane Fares ehemaliger Präsident von Algerien (Getty Images/INA/G. Breemat)

    من فارس إلى بوتفليقة.. تعرّف على أبرز رؤساء الجزائر

    عبد الرحمن فارس

    قليلاً ما يذكر اسمه لكونه جاء في فترة انتقالية قبل وبعد الاستقلال، فضلاً عن أن منصبه لم يسمّ رسمياً رئيس الدولة، إذ ترأّس الهيئة التنفيذية المؤقتة التي شُكلّت بتفاوض جزائري-فرنسي في مارس/ آذار 1962، لأجل المساهمة في الإشراف على انتخابات تقرير المصير. بقي في هذا المنصب بعد أسابيع من الاستقلال، إلى أن تم انتخاب فرحات عباس، رئيساً لأول مجلس تشريعي، الذي اعتبر الرئيس الثاني للجزائر المستقلة.

  • Ahmed Ben Bella (AP)

    من فارس إلى بوتفليقة.. تعرّف على أبرز رؤساء الجزائر

    أحمد بن بلة

    يعدّ أول رئيس منتخب في الجزائر، وأوّل من حاز التسمية رسميا في أكتوبر/ تشرين الأول 1963، لكنه لم يكمل السنتين من حكمه. نال شعبية كبيرة لدوره في حرب الاستقلال إذ كان ممثلا لجبهة التحرير الجزائرية في الخارج. شهدت فترته صراعات سياسية كبيرة، ووُجهت له انتقادات بالاستئثار بالسلطة، كما توترت علاقته مع هواري بومدين، ما انتهى إلى انقلاب الجيش عليه.

  • Houari Boumediene ehemaliger Präsident von Algerien (Getty Images/AFP)

    من فارس إلى بوتفليقة.. تعرّف على أبرز رؤساء الجزائر

    هواري بومدين

    شغل المنصب في يونيو/ حزيران 1965 بانقلاب عسكري مبرّره "التصحيح الثوري" وبقي فيه إلى وفاته في سن مبكرة (46 عاما) نهاية عام 1978. اسمه الحقيقي محمد بوخروبة، يعدّ أحد أكثر رؤساء الجزائر شعبية في العالم العربي خاصة تبنيه فكرة تشجيع الحركات التحررية وتضامنه مع الفلسطينيين. أطلق عدة برامج اقتصادية وسياسية لبناء الدولة، رغم الانتقادات الموّجهة له بتبنّي نظام سلطوي والاعتماد على مؤسسة الجيش.

  • Algerien ehemaliger Präsident Chadli Bendjedid gestorben (Getty Images)

    من فارس إلى بوتفليقة.. تعرّف على أبرز رؤساء الجزائر

    الشاذلي بن جديد

    انتخب منسق شؤون وزارة الدفاع، الشاذلي بن جديد، خلفا لبومدين، واستمر من عام 1979 إلى 1992 بعد إعادة انتخابه مرتين متتاليتين. عانت الجزائر في نهاية عهده من أزمات اقتصادية بسبب تدهور أسعار النفط، ومن صراعات سياسية حاول تجنبها بإقرار دستور جديد والتعددية السياسية. لكنه استقال منصبه بعد انتخابات 1991 التي فاز فيها الإسلاميون وتدخل الجيش لإلغاء نتائجها، ما كان مقدمة لما يسمى بـ "العشرية السوداء".

  • Muhammad Boudiaf Präsident Algerien im Jahr 1992 (Abdelhak Senna/AFP/Getty Images)

    من فارس إلى بوتفليقة.. تعرّف على أبرز رؤساء الجزائر

    محمد بوضياف

    أحد رجالات الثورة، لكنه أجبر على المنفى بعد خلافاته مع بن بلة ومن بعده بومدين. كان يعيش في المغرب عندما لبّى دعوة الاضطلاع برئاسة المجلس الأعلى للدولة بداية 1992. لكنه اغتيل بعد حكمٍ لم يدم سوى خمسة أشهر ونصف. وُجه الاتهام لضابط قيل إنه متعاطف مع الإسلاميين، لكن مراقبين قال إن الاغتيال كان مدبرا من جهات أعلى، خاصة مع إعلان بوضياف الحرب على الفساد غداة تعيينه.

  • Ali Kafi ehemaliger Präsident von Algerien (Getty Images/Gamma-Rapho)

    من فارس إلى بوتفليقة.. تعرّف على أبرز رؤساء الجزائر

    علي كافي

    اختير خلفاً لبوضياف نظرا لمساره العسكري والسياسي في جزائر ما قبل وبعد الاستقلال وقيادته الأمانة العامة لمنظمة المجاهدين (مقاومي الاستعمار). لم تكن بصمته حاضرة كثيراً، كما لم يستطع وقف حمام الدم في البلاد إلى حين تسليمه السلطة لخلفه اليمين زروال في يونيو 1994، لكن مذكراته التي صدرت بعد سنوات من التزامه الصمت أثارت جدلا في البلد لتطرقها إلى فترة الثورة.

  • Algerien ehemaliger Präsident Liamine Zeroual (Getty Images/Corbis/Sygma/P. Robert)

    من فارس إلى بوتفليقة.. تعرّف على أبرز رؤساء الجزائر

    اليمين زروال

    وزير الدفاع الذي عُيّن خلفاً لعلي كافي. أضفى "شرعية سياسية" على منصبه، بعد انتخابه رئيسا للبلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني 1995. فتح في البداية قنوات حوار مع جبهة الإنقاذ الإسلامية، لكن العملية فشلت. صدر في عهد زروال دستور جديد للبلاد، قبل أن يعلن عدم نيته الترشح لانتخابات 1999، بعد إخفاقه في وقف مجازر "العشرية السوداء".

  • Algerischer Präsident Abdelaziz Bouteflika (Getty Images/AFP/R. Kramdi)

    من فارس إلى بوتفليقة.. تعرّف على أبرز رؤساء الجزائر

    عبد العزيز بوتفليقة

    انتُخب في أبريل/ نيسان 1999. هو وزير الخارجية بين عامي 1963 و1979. قدم أول ترشح له للرئاسة بصفته مرشحا مستقلا. شهدت سنواته الأولى شعبية كبيرة لمساهمته في إصدار قانون المصالحة الوطنية وبالتالي إنهاء الحرب الأهلية، لكن شعبيته تراجعت بعد تعديل الدستور لتمكنيه من ولاية رئاسية ثالثة. رغم إصابته بجلطة دماغية عام 2013، إلا أنه انتخب لولاية رابعة، فضلاً عن ترشحه لولاية خامسة.


 

مختارات

من فارس إلى بوتفليقة.. تعرّف على أبرز رؤساء الجزائر

ترأس الجزائر، منذ استقلالها وإلى الآن، 12 رئيساً، بعضهم لم يتعد حكمهم بضعة أشهر، وبعضهم انتخبوا لأكثر من مرة، بعضهم لم يخف أبدا انتماءه للجيش، والبعض الآخر أصرّ على مساره المدني. نتعرّف على ثمانية من أبرزهم. (03.03.2019)  

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