المنقبون عن الذهب في صحراء موريتانيا

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حددت الحكومة الموريتانية بعض المناطق للبحث عن الذهب فيها، مما جعل آلاف الشباب يتوجهون إلى الصحراء رغبة في الثراء، يدفعهم الفقر وانعدام الآفاق إلى العمل في وظائف خطرة تحت رمال الصحراء.
كيف تصاعد الصراع الحالي في السودان بين الجيش وقوات التدخل السريع في السودان؟ وما حجم القوى المتصارعة على الأرض؟ ومن يدعمها؟ وكيف يمكن أن تؤل الأمور في هذا البلد الفقير؟ حول ذلك حاورت DW الخبيرة الألمانية مارينا بيتر*.
استدعت الجزائر سفيرها في مدريد "للتشاور"، وذلك بعد إعلان إسبانيا دعمها مقترح المغرب منح حكم ذاتي للصحراء الغربية، ورفضت جبهة بوليساريو الموقف الإسباني ووصفته بأنه "يتناقض بصفة مطلقة مع الشرعية الدولية".
تدفق الشباب المغاربة على جيب سبتة الإسباني يتعلق كما يبدو بالخلافات بين المغرب وإسبانيا حول نزاع الصحراء الغربية الذي يمتد لسنوات طويلة. هنا لمحة عن أهم الأسئلة المتعلقة بملف هذا النزاع.
في زيارة لمتحف الحبيب بورقيبة الزعيم التاريخي لتونس تمتزج مشاهد تاريخية ونادرة من الصرح الذي أقيم في مسقط رأسه المنستير، مع أحوال البلاد الصعبة في المرحلة الحالية. ويُطرح سؤال ماذا بقي من بورقيبة ووصفته التاريخية لتونس؟
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