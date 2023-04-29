العولمة 3000

المنقبون عن الذهب في صحراء موريتانيا

حددت الحكومة الموريتانية بعض المناطق للبحث عن الذهب فيها، مما جعل آلاف الشباب يتوجهون إلى الصحراء رغبة في الثراء، يدفعهم الفقر وانعدام الآفاق إلى العمل في وظائف خطرة تحت رمال الصحراء.