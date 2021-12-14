المنظمات الدولية تواجه صعوبات في مساعدة أفغانستان

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يعاني أكثر من 20 مليون شخص أفغاني من نقص حاد في الطعام فيما تجد المنظمات الدولية مثل اليونيسيف صعوبات في تقديم المساعدات بسبب الأعداد الهائلة ومشاكل النقل وهيمنة طالبان.
ازدهرت زراعة الأفيون وتجارته في أفغانستان كمصدر دخل في البلاد وسط ارتفاع معدلات الفقر المدقع، ما يشير إلى فشل حركة طالبان في تنفيذ تعهدها أو تراجعها عن هذا التعهد بمكافحة انتاج هذا المخدر بعد سيطرتها على زمام الأمور.
الأمم التحدة تكشف عن مائة على الأقل من "عمليات إعدام خارج نطاق القانون"، تقول إن 72 منها ارتكبتها حركة طالبان منذ توليها السلطة. كما اتهمت المنظمة هذه الحركة بتنيد الصبية وحرمان النساء من حقوقهن.
تساعد منظمة أطباء بلا حدود ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم منذ عام 1971. حصلت المنظمة الدولية - والتي أسهمت نشاطاتها كثيراً في حالات الطوارئ - على جائزة نوبل للسلام تقديراً لعملها. لكنها ليست بعيدة عن سهام النقد.
سجل الدعم الألماني لبرنامج الأغذية العالمي رقما قياسيا، وتعد ألمانيا ثاني أكبر مانحي البرنامج وتذهب مساعداتها بشكل أساسي لسوريا واليمن وأفغانستان. من جانب آخر خفض برنامج الأغذية الحصص الغذائية لليمنيين بسبب نقص التمويل.
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