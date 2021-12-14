المنظمات الدولية تواجه صعوبات في مساعدة أفغانستان

رغم وعود طالبان.. الأفيون يزدهر في أفغانستان

ازدهرت زراعة الأفيون وتجارته في أفغانستان كمصدر دخل في البلاد وسط ارتفاع معدلات الفقر المدقع، ما يشير إلى فشل حركة طالبان في تنفيذ تعهدها أو تراجعها عن هذا التعهد بمكافحة انتاج هذا المخدر بعد سيطرتها على زمام الأمور.