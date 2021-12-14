 المنظمات الدولية تواجه صعوبات في مساعدة أفغانستان | DW الأخبار | DW | 22.12.2021

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المنظمات الدولية تواجه صعوبات في مساعدة أفغانستان

يعاني أكثر من 20 مليون شخص أفغاني من نقص حاد في الطعام فيما تجد المنظمات الدولية مثل اليونيسيف صعوبات في تقديم المساعدات بسبب الأعداد الهائلة ومشاكل النقل وهيمنة طالبان.

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