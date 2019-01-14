 المنطقة العازلة شمال سوريا.. هل يُفشل الحلفاء عرض ترامب؟ | سياسة واقتصاد | DW | 15.01.2019

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سياسة واقتصاد

المنطقة العازلة شمال سوريا.. هل يُفشل الحلفاء عرض ترامب؟

اتفق الرئيسان التركي والأمريكي على إقامة منطقة عازلة في العمق السوري بما يضمن حماية لوحدات حماية الشعب الكردية من أي هجمات تركية وفي الوقت نفسه يضمن أمن تركيا.. فما مدى واقعية تطبيق مثل هذا الطرح؟

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منطقة آمنة بين الأتراك والأكراد في سوريا..حل وسط؟

شهدت الساعات القليلة الماضية توتراً حاداً بين الجانبين التركي والأمريكي، بدأ بتغريدة تحتوي تحذيراً شديد اللهجة من الرئيس ترامب للجانب التركي ربما لم يسبق له مثيل في تاريخ العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث توعد ترامب تركيا بالدمار الاقتصادي إذا هاجمت وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع بلاده في سوريا

ورغم الرد التركي الهادئ على تغريدة ترامب المليئة بالتهديد، إلا أن الرئيس التركي لم يترك الأمر يمر دون أن يرد لترامب تغريدته

تركيا وأمريكا.. توتر دائم بسبب الأكراد

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا بسبب دعم واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يشن حملة مسلحة منذ عشرات السنين في الأراضي التركية.

و يرى مارك بيريني الباحث الزائر بمركز كارنيغي أوروبا في بروكسل في مقابلة له مع DW عربية أن الخلاف التركي-الأمريكي يمكن في دعم الولايات المتحدة للقوات الكردية في حربها ضد تنظيم داعش في الرقة ودير الزور فيما تركيا على الجانب الآخر ترى أن قوات حماية الشعب الكردية ما هي إلا مجرد فرع من حزب العمال الكردستاني وأن الدعم والتسليح الأمريكي لقوات حماية الشعب الكردية سينتهي بشكل ما إلى خدمة مصالح حزب العمال الكردستاني.

Marc Pierini (privat)

مارك بيريني، باحث زائر بمركز كارنيغي بأوروبا

فيما يرى فراس اوغلو  الكاتب والمحلل السياسي التركي أن ترامب بعد أن لعب بورقة الضغوط الاقتصادية ورأى مفعولها القوي في تركيا فكر في استعمالها مجدداً ما قد يجعل تركيا تهبط كثيراً بسقف طموحاتها، "فبعد أن كانت تريد تفكيك وحدات حماية الشعب التركية فهي اليوم قد توافق على الاكتفاء بتغير مواقع تمركز قواتها العسكرية بشرط إقصاء العناصر التي تصنفها تركيا إرهابية وربما أيضاً إدخال عناصر كردية أخرى معارضة للنظام السوري ومعارضة للوحدات الكردية على حد سواء والحصول على ضمان أمريكي بدعم تركيا لوجستياً ربما يكون حده الأدنى منع أي تغيير في العقيدة السياسية لهذه القوات الكردية وعدم السماح مطلقاً بالمجيء على ذكر تقسيم سوريا أو إنشاء كردستان سوريا".

المنطقة العازلة.. من يضمن بقاؤها "عازلة"؟

بعد تغريدة ترامب بساعات تحدث الرئيسان التركي والأمريكي هاتفياً أكد اردوغان خلال الاتصال ترحيبه بقرار سحب القوات الأمريكية من سوريا مشيراً إلى أن بلاده ليس لديها مشكلة مع الأكراد لكنها تحمي نفسها مما أسماها بالمنظمات الإرهابية، وناقش الرئيسان فكرة إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا خالية من الجماعات المسلحة.

وبات مستقبل المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال وشرق سوريا مجهولا بسبب قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية التي ساعدت في تأمين المنطقة. وتبلغ مساحة هذه المنطقة حوالي ربع مساحة سوريا، وهي أكبر منطقة لا تزال خارج سيطرة نظام بشار الأسد.

ويرى غسان يوسف الصحفي السوري المختص بالشأن التركي والكردي أنه منذ بدء إعلان ترامب عن انسحاب بلاده من سوريا، وتركيا تحاول أن تملأ الفراغ وكذا تفعل كل   من روسيا والدولة السورية، "وفي حال أرادت الولايات المتحدة أن تقيم منطقة آمنة لحماية الأكراد سيعني ذلك أن هذه المنطقة سيتبعها حظر جوي ولكن هل ستقبل روسيا بذلك؟" وهو ما أبدى غسان تشككه حياله خلال مقابلة له مع DW عربية، مضيفاً أنه إن كان ترامب جاداً في عرضه فلماذا لم يبحث الأمر مع القيادات العسكرية الأمريكية؟

لكن مارك بيريني الباحث الزائر بمركز كارنيغي أوروبا في بروكسل  يرى أن ضمان استمرار هذه المنطقة كعامل فصل بين الجانبين التركي والكردي لن يتحقق إلا تحت مظلة الأمم المتحدة وبوجود قوات دولية محايدة، "وهو ما كانت قد طالبت به فرنسا من قبل لكن إلى اليوم لم نسمع بانتقال النقاش إلى ساحة الأمم المتحدة حيال هذا الأمر، محذراً من أنه إذا لم يتحقق ذلك فإن تركيا قد تلجأ إلى إرسال جانب من قواتها المسلحة الى مدينة "تل أبيض" لتقسيم منطقة النفوذ الكردي لتعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب وهما منطقتي كوباني والقامشلي لكن هذا قد لا تقبل به روسيا ما سيزيد من تأزم الأمور.

ويخشى قادة أكراد سوريا أن تستغل تركيا فرصة الانسحاب وتشن هجوماً ساحقاً عليهم في شمال سوريا. ونتيجة لذلك، يتواصل الأكراد مع موسكو ودمشق على أمل التوصل لاتفاق لحماية المنطقة، فضلاً عن حماية مكاسبهم السياسية. ويقول قادة الأكراد في سوريا إن هدفهم الوصول إلى حكم ذاتي في سوريا لا مركزية وليس الاستقلال عن الدولة السورية. لكن دمشق تعارض مطالبة الأكراد بالحكم الذاتي ولم تحرز المحادثات بين الجانبين العام الماضي أي تقدم.

قوات الأسد.. هل تقف موقف المتفرج؟

يضع النظام السوري نصب عينيه هدف أساسي وهو استعادة كامل السيطرة على أراضي سوريا بأي ثمن، يدعمه في ذلك حليفيه إيران وروسيا. وعليه فمن شبه المستحيل أن يقف هؤلاء موقف المتفرج من اتفاقيات تتم بين تركيا والولايات المتحدة على المنطقة العازلة دون أن يكون لهما قول في المسألة.

يرى غسان يوسف الصحفي السوري المختص بالشأن التركي والكردي أنه إذا اتفقت تركيا وأمريكا على إقامة المنطقة العازلة في مقابل حل حزب الاتحاد الديمقراطي أو وحدات حماية الشعب الكردية فهنا قد تكون تركيا قد حققت نصراً كبيراً على المقاتلين الأكراد وأيضاً على حليفها الروسي بإقامة هذه المنطقة مع أمريكا وليس مع روسيا، "لكني أعتقد أن هذا السيناريو مستبعد لأن روسيا على الجانب الآخر تحاور الأكراد ومعها الدولة السورية وهي بالقطع لن تسمح لأي اتفاقيات أن تتسبب في فشل هذا الحوار"، مؤكداً على أن النزاع بين القوى الثلاث (أمريكا وروسيا وتركيا) يصعب للغاية التكهن بمن سيخرج منه بأكبر المكاسب وأقل الخسائر.

الأمر نفسه يراه مارك بيريني الباحث الزائر بمركز كارنيغي أوروبا في بروكسل، "فنظام الأسد لن يسمح مطلقاً بوجود منطقة داخل البلاد لا يفرض فيها سيطرته وسيدعمه في ذلك الحليف الروسي الذي لا نعرف حتى الآن موقفه من العرض الأمريكي والتوقع الأقرب هو الرفض من جانب الروس، لكن الأزمة السورية عودتنا على التفكير في الكثير من الأمور التي قد تصبح واقعاً بعد ما كان من غير الممكن التفكير فيها من قبل لذا علينا أن ننتظر ونرى نتائج المناقشات بين الأطراف الثلاث الكبرى".

عماد حسن

  • Irak Mustafa Barzani und Abdel Rahman Araf (picture-alliance/dpa/United Archives/TopFoto)

    محطات في تاريخ الحركة الكردية بالشرق الأوسط

    اتفاقيات سلام عديدة

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    محطات في تاريخ الحركة الكردية بالشرق الأوسط

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    محطات في تاريخ الحركة الكردية بالشرق الأوسط

    1975 الانشقاق الكردي

    جلال طالباني أعلن من دمشق عن تأسيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بما مثل انشقاقا جوهريا تاريخيا وخروجا عن سلطة الملا مصطفى برزاني الذي يعده الاكراد زعيما تاريخيا.

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    محطات في تاريخ الحركة الكردية بالشرق الأوسط

    1987 الوحدة القلقة

    جلال طالباني (يسار) ومسعود برزاني (يمين)، نجل مصطفي برزاني، يعلنان عن تأسيس الجبهة الكردستانية، التي تعرضت فيما بعد الى هزات عنيفة وشهدت حربا بين الزعيمين وحزبيهما.

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    محطات في تاريخ الحركة الكردية بالشرق الأوسط

    1991 انتفاضة آذار

    قوات كردية بقيادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بدأت انتفاضة ضد الحكومة العراقية إثر غزو الكويت وهزيمة القوات العراقية فيها. لكن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين أخمدها بالقوة لينزح على إثرها أكثر من مليون كردي الى دول الجوار.

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    محطات في تاريخ الحركة الكردية بالشرق الأوسط

    1992 انتخابات فوق خط العرض 32

    عُقدت انتخابات برلمانية في أربيل عاصمة الاقليم ضمن منطقة الحماية الجوية الدولية شمال خط العرض 36 ، حصل فيها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على 49.2 بالمئة من الاصوات فيما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 50.8 بالمئة ليتقاسما مقاعد البرلمان ويشكلا حكومة جديدة.

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    محطات في تاريخ الحركة الكردية بالشرق الأوسط

    1994 حرب الأخوة الأعداء

    اشتباكات بين قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني تمتد الى حرب أهلية شاملة انتهت باتفاق سلام وقع في واشنطن عام 1998.

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    محطات في تاريخ الحركة الكردية بالشرق الأوسط

    2005 بداية عصر الكرد الذهبي في العراق

    بعد اسقاط نظام صدام حسين عام 2003 ، شهد الأكراد ولادة إقليم كردستان العراق بقوات مسلحة وشرطة وبعلم ودستور ونشيد قومي وحكومة وبرلمان مستقلة عن الحكومة المركزية في بغداد. كما انتخب مسعود برزاني رئيسا للإقليم وجلال طالباني رئيسا لجمهورية العراق.

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    محطات في تاريخ الحركة الكردية بالشرق الأوسط

    2009 بداية عصر النفط الكردي

    بدأ الإقليم في تصدير النفط الخام إلى الخارج بمعدل 90 إلى 100 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 600 ألف برميل يوميا في 2017. وسبب هذا خلافات حادة مع الحكومة المركزية ومع دول الجوار.

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    محطات في تاريخ الحركة الكردية بالشرق الأوسط

    2014 مشروع الاستفتاء

    مسعود برزاني يعلن عن إجراء استفتاء لاستقلال الإقليم عن العراق. لكن اجتياح داعش لبعض القرى الكردية أجل الاستفتاء. في نفس العام، تلقت قوات البيشمركة دعم الوجستيا وعسكري امن الجيش الأمريكي للمساعدة في مواجهة داعش.

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    محطات في تاريخ الحركة الكردية بالشرق الأوسط

    2017 الاستفتاء بات حقيقة

    رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني يعلن عن إجراء استفتاء شعبي نهاية شهر سبتمبر/أيلول لاستقلال الإقليم عن العراق. والحكومة في بغداد ترفض ذلك، كما رفضت الأمم المتحدة الإشراف على عملية الاستفتاء.


 

مختارات

محطات في تاريخ الحركة الكردية بالشرق الأوسط

يشارك أكثر من خمسة ملايين مقترع في الاستفتاء الذي يجري في محافظات إقليم كردستان العراق والمناطق المتنازع عليها بين الأكراد والحكومة المركزية العراقية. تعرف على أبرز محطات تاريخ الحركة الكردية في مشروعها من أجل الاستقلال. (29.06.2017)  

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منطقة آمنة بين الأتراك والأكراد في سوريا..حل وسط؟  

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