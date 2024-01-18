المنخفض الجوي "غيرترود" يشل الحياة ويوقف المدارس في ألمانيا

أدّى الطقس الشتوي القارس إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية وإغلاق طرق سريعة وإغلاق المدارس في ألمانيا. وحذر خبراء الأنواء الجوية من تشكل "طبقة سميكة من الجليد" على الطرق. ومن المتوقع استمرار تساقط الثلوج والأمطار المتجمدة.

شهدت مناطق في غرب ألمانيا تراكما كثيفا للثلوج مما أدى إلى غلق ثلاث طرق سريعة رئيسية في ولاية هيسن أمس الأربعاء (17 كانون الثاني/يناير 2024) حيث علقت شاحنات في الثلوج الكثيفة. وأدت الشاحنات العالقة إلى اختناقات مرورية امتدت لعدة كيلومترات شمال شرق فرانكفورت، مما تسبب في تقطع السبل بالعديد من السائقين.

وبالإضافة إلى مركبات صيانة الطرق، تم نشر الصليب الأحمر لتوفير بطانيات ومشروبات ساخنة للسائقين، وفقا لمتحدث باسم الشرطة.

وأعاقت العديد من الشاحنات الحركة لأنها إما لم تتمكن من متابعة رحلتها بسبب الظروف الشتوية أو انزلقت عبر الطريق في بعض الحالات. وجعل هذا من الصعب أكثر إزالة العوائق. وتم أيضا استدعاء خدمات المساعدة الفنية والجر لدفع أو قطر الشاحنات. ومع ذلك، كان من الصعب الوصول إلى المناطق المتأثرة، حيث جعلت الثلوج من الصعب على السائقين الآخرين فتح ممرات للإنقاذ.

وأدّى الطقس الشتوي القارس في ألمانيا إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية الأربعاء في مطار ميونيخ ومطار فرانكفورت وهو أكثر مطارات ألمانيا ازدحامًا. وأعلنت شركة "فرابورت" المسؤولة عن تشغيل مطار فرانكفورت بألمانيا إلغاء المطار لمئات الرحلات الجوية اليوم الخميس (18 كانون الثاني/يناير 2024) أيضا في ظل استمرار سوء أحوال الطقس.

إلغاء المئات من الرحلات الجوية في ميونيخ وفرانكفورت صورة من: Matthias Balk/dpa/picture alliance

وقالت متحدثة باسم الشركة صباح اليوم إنه تم إلغاء أكثر من 300 رحلة جوية من إجمالي نحو ألف رحلة على جدول اليوم. وتابعت أنه لا يزال غير واضح ما إذا كان عدد الرحلات الملغاة سيزداد خلال اليوم أم لا. وناشدت المسافرين التحقق من حالة الرحلة الخاصة بهم على الإنترنت قبل التوجه إلى المطار، مع حساب وقت كاف للوصول إلى المطار في ظل سوء أحوال الطقس.

أما مطار ميونيخ بجنوب ألمانيا، فقد أعلن اليوم الخميس العودة إلى التشغيل الطبيعي به، بعد حالات الإلغاء الناتجة عن سوء أحوال الطقس. وقالت متحدثة باسم المطار صباح اليوم إنه ليس هناك حاليا أية قيود ناتجة عن الأمطار المتجمدة، لافتة إلى أن الخطوط الجوية لم تحذف أية رحلات في الوقت الحالي.

تساقط الثلوج بكثافة شل حركة الطيران في مطار فرانكفورت (18/1/204) صورة من: Lando Hass/dpa/picture alliance

وأصبحت موجات البرد أكثر ندرة في أوروبا وعلى نطاق عالمي بسبب تأثير الاحتباس الحراري الذي يقلل من احتمالية حدوثها ومدّتها وحدّتها، وفقًا لعلماء المناخ. ونصحت شركة الطيران الوطنية الألمانية لوفتهانزا الركاب بالتأكد من أن رحلاتهم لا تزال مبرمجة قبل الانطلاق إلى المطارات. وتحدثت الشرطة عن "عدد كبير من الحوادث على الطرق القريبة من بادن بادن (جنوب غرب ألمانيا)، بينما قالت شركة السكك الحديد الوطنية "دويتشه بان" إنها تبطئ حركة قطاراتها العالية السرعة من 320 إلى 200 كيلومتر في الساعة بسبب الظروف.

وحذرت من تأخيرات وإلغاءات في شبكتها الإقليمية وذات المسافات الطويلة، خصوصا بين مدينتي كولونيا وفرانكفورت في غرب البلاد. واصطدم سائق مركبة يبلغ 34 عامًا بشجرة وتوفي بعد انزلاقه على طريق ريفي في راينلاند-بفالتس في جنوب غرب ألمانيا. وقالت أجهزة الطوارئ في هذه الولاية الإقليمية إنها تستعدّ لموجة من حوادث الطرق وزادت عدد موظفيها وعدد المركبات. ودعت سائقي السيارات إلى عدم سلوك الطرق إلا "للضرورة القصوى".

حذرت دويتشه بان من تأخيرات وإلغاءات في شبكتها الإقليمية وذات المسافات الطويلة، خصوصا بين مدينتي كولونيا وفرانكفورت في غرب البلاد. صورة من: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

وفي أجزاء كبيرة من ولاية بافاريا، أكبر ولايات ألمانيا، أغلقت المدارس تحسبًا لظروف الشتاء الخطيرة، وكذلك في ولاية شمال الراين ويستفاليا التي أغلقت فيها بعض المدارس يومي الأربعاء والخميس.

تحذيرات من تشكل "طبقة سميكة من الجليد" في الطرق

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية من هطول أمطار متجمدة وتساقط ثلوج كثيفة بسبب المنخفض الجوي "غيرترود". وتستمر "حالة العاصفة الشديدة" حتى الخميس 18 يناير. أما التنبيه الأحمر للطقس، وهو أعلى تنبيه في هذا المجال، فهو ساري المفعول لغاية ليلة الأربعاء/الخميس، كما نقل موقع "ميركور" الألماني. وبحسب الموقع فإن الأمطار المتجمدة يمكن أن تستمر لساعات. من الممكن أن يصل سمك الثلوج إلى 30 سم على الجانب الشمالي من ألمانيا.

من جانبه، أوضح خبير الأنواء الجوية الألماني تيم شتيغر من القناة الأولى الألمانية (ARD) بأن حالة الطقس الخاصة هذه تنشأ عندما تصطدم كتلتان هوائيتان: الهواء البارد القطبي يخترق ألمانيا من الشمال والهواء الدافئ والرطب جدًا من البحر الأبيض المتوسط ​​من الجنوب.

وذكر أنه يمكن أن يتسبب ذلك في تشكل الثلوج في الطبقة العليا من الهواء البارد، الذي يذوب في الهواء الدافئ ثم يتجمد مرة أخرى. ثم يصل هذا الهطول إلى الأرض على شكل حبيبات جليدية أو يؤدي إلى ما يعرف بالجليد البرقي.

وتتجمد قطرات المطر السائلة في لمح البصر عندما تصطدم بأسطح صلبة مثل الأسفلت. وبما أن هذا الاصطدام بين الكتل الهوائية يمكن أن يستمر لساعات ويجلب كميات كبيرة من الأمطار، فإن هناك خطر تشكل "طبقة سميكة من الجليد" على الطرق، حسب برنامج "تاغسشاو" للقناة الأولى الألمانية (ARD).

ز.أ.ب/ ص.ش (د ب أ، أ ف ب)