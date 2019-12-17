 المنتدى العالمي للاجئين ـ ألمانيا تدعو لتوزيع أكثر عدلا للأعباء | أخبار | DW | 17.12.2019

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أخبار

المنتدى العالمي للاجئين ـ ألمانيا تدعو لتوزيع أكثر عدلا للأعباء

مع انطلاق المنتدى الأممي الأول للاجئين في جنيف، قال وزير الخارجية الألماني إن بلاده أظهرت خلال الأعوام الماضية استعدادها لتحمل المسؤولية "أكثر بكثير من غيرها"، في حين جدد الرئيس التركي عزمه توطين اللاجئين في شمال سوريا.

Schweiz Genf Global Refugee Summit (AFP/F. Coffrini)

 

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لتوزيع أكثر عدلا للأعباء بين الدول في قضية اللاجئين، وذلك تزامنا مع بدء أعمال المنتدى الأممي الأول للاجئين في جنيف. وقال ماس اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول/ ديسمبر 2019) في جنيف لبرنامج "مورغين ماغازين" الإخباري بالقناة الثانية بالتلفزيون الألماني (ZDF): "20 بالمئة فقط من دول هذا العام مستعدة لاستقبال لاجئين من الأساس". وأضاف الوزير الاتحادي، أن تسعا من كل عشر دول تستقبل أغلب اللاجئين، هي دول ذات دخول منخفضة أو متوسطة.

وانطلق اليوم الثلاثاء في جنيف المنتدى العالمي للاجئين الذي تنظمة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بعد عام بالضبط من اعتماد ميثاق الأمم المتحدة للاجئين. يشار إلى أن ألمانيا تشارك في تنظيم المنتدى. ومن المقرر أن تتوافر للدول الأعضاء بالأمم المتحدة وغيرها من الأطراف المعنية إمكانية الإعلان عن مساهمات والتزامات ملموسة من شأنها دعم أهداف حزمة اللجوء. وشدد ماس على أنه يتعين على الدول الصناعية الالتزام بشكل أكبر، وقال لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا: "إننا بحاجة لبرامج منح دراسية عالمية تمنح اللاجئين إمكانية تطوير قدراتهم".

وردا على سؤال عما إذا كانت ألمانيا مستعدة لاستقبال المزيد من اللاجئين أم لا، أكد ماس في اللقاء مع القناة الألمانية الثانية، أن ألمانيا أظهرت خلال الأعوام الماضية استعدادها لتحمل المسؤولية، وقال: "أكثر بكثير من غيرها... لذا فإنني لا أعتقد صراحة أننا بحاجة للحاق بالركب في هذا الشأن في ألمانيا".

 

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ألمانيا تحد من منح حق الإقامة للاجئي الكنائس والأديرة

 

ومن جانبه قال وزير التنمية الألماني غيرد مولر قبل بدء المنتدى إن سياسة اللجوء تبدأ في الدول المستقبلة للاجئين والمواطن التي ينحدرون منها. وأضاف الوزير الاتحادي قائلا: "يمكننا دعم اللاجئين على نحو أكثر فعالية بأضعاف كثيرة والحد من أسباب اللجوء هناك (في المواطن المنحدرين منها). لذا فإنها فضيحة أن تتلقى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذا العام قدرا يزيد قليلا عن نصف الأموال اللازمة لعملها".

 أردوغان يريد توطين اللاجئين في شمال سوريا

وخلال كلمته أمام المنتدى جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مطالبته المجتمع الدولي بتقديم مزيد من الدعم، وتحدث عن رغبته بإعادة اللاجئين السوريين إلى "منطقة آمنة" في شمال سوريا، وهي خطوة أشارت مجموعات إنسانية على غرار منظمة العفو الدولية إلى أنها أشبه بإعادتهم إلى ساحة حرب. وقال أردوغان، إن غياب المساعدات الدولية لتركيا لدعم ملايين اللاجئين المقيمين على أراضيها دفع أنقرة لتنفيذ عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا. وأعلن خلال المنتدى "عندما لم نحصل على الدعم الذي كنا نحتاجه من المجتمع الدولي، اضطررنا لتولي زمام أمورنا بأنفسنا"، في إشارة إلى قرار أنقرة التدخل في سوريا لإقامة ما تطلق عليها "منطقة آمنة" تهدف لإعادة عدد من اللاجئين السوريين المقيمين لديها والذين يناهز عددهم ثلاثة ملايين.

 

  • Brüssel Bundeskanzlerin Angela Merkel (Getty Images/J. Taylor)

    ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

    انتقاد لنتائج قمة بروكسل

    الخلاف الحالي بين المستشارة ميركل وحليفها زيهوفر، لم يكن صادرا عن القرارات التي تم التوصل إليها في القمة الأوروبية التي انعقدت ببروكسل الأسبوع الماضي، ولكنه تأجج بفعلها. النتائج لم تُوافق خطة وزير الداخلية الألماني. وحسب ما تناقله مشاركون في اجتماع حزبه المسيحي البافاري، فإن زيهوفر اعتبر هذه النتائج لا تتمتع بتأثير مماثل لنجاعة مراقبة الحدود وإرجاع اللاجئين إلى نقطة وصولهم في أوروبا.

  • Deutschland Dänemark Grenze bei Padborg Flüchtlinge aus Syrien (Getty Images/S. Gallup)

    ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

    خطة شاملة وخلاف في الجزئيات

    وفي أوج الخلاف لوح زيهوفر بتقديم استقالته، فهو يتمسك بأحدى نقاط خطته الخاصة باللجوء والتي يريد أن يمنع فيها زيهوفر يريد طرد طالبي اللجوء المسجلين في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، من عند الحدود الألمانية، بينما ترفض ميركل ذلك مفضلة حلاً أوروبياً شاملاً لهذه القضي، إذ ترى أن الأمر يجب ألا يقتصر على الجانب الألماني وحده.

  • Flüchtlinge am Münchener Bahnhof (Reuters/M. Dalder)

    ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

    مراقبة الحدود

    من بين نقاط الخلاف بين زيهوفر وميركل قضية مراقبة الحدود أيضاً، إذ يوجد خلاف في تفسير معنى "الاجراءات الداخلية"، فأعضاء حزب زيهوفر يعتبرونها "إجراءات وطنية"، غير أن المتحدث باسم الحكومة الألمانية قال إن المقصود ليس هو "إجراءات أحادية على حساب دول أخرى". وقد تم التطرق في قمة بروكسل إلى تأسيس مراكز لمعالجة طلبات اللجوء خارج الحدود الأوروبية كلها.

  • Deutschland, Flüchtlingsunterkunft im Flughafen Tempelhof (picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber)

    ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

    مراكز المرساة

    يدفع وزير الداخلية الألماني زيهوفر بإقامة "مراكز مرساة". وبجسب المقترح يجب على طالبي اللجوء المكوث فيها حتى البت بطلبات لجوئهم. على عكس ما يجري به العمل، حيث يحق لطالبي اللجوء الذين تبدو فرص حصولهم على حق اللجوء جيدة، العيش خارج مراكز اللجوء مباشرة بعد تقديم طلب اللجوء. ويسعى زيهوفر لبناء ستة مراكز من هذا النوع، غير أن معظم الولايات الألمانية ترفض تواجد تلك المراكز فيها.

  • Österreich Salzburg Hauptbahnhof Flüchtlinge Polizei Grenze (picture-alliance/dpa/B. Gindl)

    ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

    حد أعلى

    نقطة خلافية أخرى تعود إلى 2016، إذ طالب زيهوفر للمرة الأولى بوضع حد أعلى للاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا، وأقترح أن يكون 200 ألف شخص سنويا، ما رفضته ميركل رفضاً قاطعاً. ونص البرنامج الانتخابي لحزبه عليها، بل وجعل منه شرطاً لدخوله في تحالف حكومي مع ميركل. ورغم اتفاق الحزبين عليها فيما بعد خلال محادثات تشكيل الحكومة، إلا أن كلمة "الحد الأعلى" لم ترد في وثيقة التحالف بينهما في أكتوبر 2017.

  • Grenze zwischen Griechenland und Türkei (picture-alliance/AP Photo/E. Gurel)

    ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

    حماية الحدود الخارجية لأوروبا

    من بين العناصر التي يؤكد عليها زيهوفر "العبء" الذي تتحمله ألمانيا بسبب أزمة اللاجئين في أوروبا. وكان قد طالب الاتحاد الأوروبي، قبيل انعقاد قمة بروكسل، بضمان حماية الحدود الخارجية للاتحاد وكذلك التوزيع العادل للأشخاص الذين يسمح لهم بالبقاء وسرعة عودة الذين ليس لهم ذلك الحق. ويرى مراقبون في رغبة زيهوفر تأثيراً سلبياً على اتفاقية منطقة "شينغن" فيما يخص حرية مرور الأشخاص. إعداد: مريم مرغيش.


 

كما سيلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي خطابيهما في مستهل الاجتماع في جنيف الذي يتوقع أن يشارك فيه نحو 3000 شخص. وستعقب ذلك كلمات لغيرهما من كبار الشخصيات.

وسيتطرق الاجتماع كذلك إلى الحاجة الملحة لإيجاد دول ثالثة يتم فيها إعادة توطين اللاجئين ممن لديهم احتياجات أو نقاط ضعف خاصة.

ع.خ/  (د ب ا، ف ب )

المصدر: مهاجر نيوز

 

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