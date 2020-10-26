المنتخب المغربي يتأهل إلى ربع نهائي مونديال القاعة

واصل المنتخب المغربي كتابة التاريخ في النسخة التاسعة من بطولة العالم لكرة القدم داخل قاعة (فوتسال) المقامة في ليتوانيا، وذلك ببلوغه الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه إثر فوزه على فنزويلا 3-2 الأربعاء.

ويدين المغرب بتأهله إلى نجمه سفيان المسرار الذي سجل الأهداف الثلاثة في الدقائق 2 و9 و31، فيما سجل خيسوس فيامونتي (7) وميلتون فرانسيا (33) هدفي فنزويلا. وبعدما بلغ الدور ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه، تابع بطل القارة السمراء والعرب مشواره الرائع في ثالث مشاركة له في المونديال بعد نسختي 2012 و2016.

وخلافا لمشاركتيه المخيبتين السابقتين عندما خرج خالي الوفاض بثلاث هزائم في كل منها، حافظ المنتخب المغربي على سجله خاليا من الخسارة في النسخة الحالية وحقق فوزه الثاني على التوالي بعد الأول على جزر سليمان في دور المجموعات، مقابل تعادلين مع تايلاند والبرتغال بطلة القارة العجوز في الدور الأوّل أيضاً.

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وضرب المغرب موعدا في ربع النهائي الأحد المقبل مع البرازيل حملة الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (5 أعوام 1989 و1992 و1996 و2008 و2012) أو اليابان اللتين تلتقيان الخميس.

"سنستعد جيدا وسنقاتل"

وأعرب مدرب المغرب هشام الدكيك عن سعادته بتأهل منتخب بلاده، وقال "الحمد لله على هذا تأهلنا ووصولنا إلى هذا المستوى. نحن الآن مع الثمانية العمالقة في المسابقة، هذا تتويج لجهد وعمل كبيرين من جميع الفعاليات الكروية في المغرب". وتابع "كان هدفنا بلوغ الدور ثمن النهائي لمحو خيبة المشاركتين السابقتين حيث لم تكن الاستعدادات جيدة خلافا للنسخة الحالية، نجحنا الى حد كبير في رهاننا ونتمنى مواصلة المغامرة".

وبخصوص إمكانية مواجهة البرازيل في الدور المقبل، قال الدكيك "ليس لدينا ما نخسره في المباريات المقبلة ونخوضها وكأنها مباريات فاصلة، سنستعد جيدا وسنقاتل ولن نستسلم كي نظهر للعالم أننا تأهلنا عن جدارة واستحقاق وليس عن طريق الصدفة". وتابع "سنقف ندا للند أمام اي منافس سنواجهه في البطولة".

وبات المغرب ثاني منتخب عربي وإفريقي يبلغ ربع نهائي المسابقة العالمية بعد مصر في النسخة الأخيرة قبل أن تخرج على يد الأرجنتين (صفر-5) التي توّجت باللقب لاحقا. وبلغت مصر ثمن النهائي أيضا في عامي 2000 في مشاركتها الثانية على التوالي في المونديال، و2012 في مشاركتها الخامسة. وخرجت مصر من الدور الأول للنسخة الحالية. وبلغت الدور ذاته روسيا بفوزها على1 فيتنام 3-2 أيضا.

وهو الفوز الرابع على التوالي لروسيا التي ستواجه في الدور المقبل الارجنتين حاملة اللقب أو الباراغواي اللتين تلتقيان الخميس أيضاً.

وتلعب الخميس أيضاً كازاخستان مع تايلاند. ويختتم دور الـ16 الجمعة بلقاءات اسبانيا بطلة 2000 و2004 مع تشيكيا، وأوزبسكتان مع ايران، والبرتغال مع صربيا.

و.ب/ ا.ف (أ ف ب)