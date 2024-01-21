المنتخب السعودي يصعد لدور الستة عشر بكأس أمم آسيا

تأهل المنتخب السعودي إلى الدور الثاني من بطولة كأس أمم آسيا بعد فوز نظيف بهدفين على منتخب قرغيزستان، ليبقى الصراع بينه وبين منتخب تايلاند في الجولة الثالثة حول صدارة المجموعة.

حجز المنتخب السعودي بطاقة العبور لدور الستة عشر من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر ، وذلك عقب فوزه على منتخب قرغيزستان 2 / صفر، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة بالبطولة . ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى ست نقاط بعد تحقيقه الانتصار الثاني على التوالي، ليضمن التأهل للدور المقبل، فيما ستحسم مواجهته في الجولة الثالثة بالمجموعة أمام تايلاند، صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط، هوية متصدر المجموعة.

على الجانب الأخر، يتذيل منتخب قرغيزستان ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط، خلف منتخب عمان صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة. وتقدم المنتخب السعودي عن طريق محمد كنو في الدقيقة 35، قبل أن يضيف فيصل الغامدي الهدف الثاني في الدقيقة 84.

بدأت المباراة بضغط من جانب المنتخب السعودي، حيث حاول مهاجمه فراس البريكان هز شباك قرغيزستان منذ انطلاق صافرة بداية المباراة. وإلى جانب البريكان، تواجد قائد الفريق سالم الدوسري، مع مساندة من محمد كنو وسامي النجعي وعبد الإله المالكي في خط الوسط، والظهيرين سعود عبد

الحميد ومحمد البريك. وفي الدقيقة التاسعة، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه آيزر كماتوف، لاعب منتخب قرغيزستان، بعد تدخله القوي على سامي النجعي لاعب وسط المنتخب السعودي. واستغل المنتخب السعودي النقص العددي في صفوف منافسه، وشن العديد من الهجمات على مرمى حارسه أرزهان توكوتايف، فيما لم يختبر أحمد الكسار حارس مرمى السعودية.

وفي الدقيقة 26 لعب محمد البريك كرة عرضية ليوجهها فراس البريكان بضربة رأس مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى توكوتايف. وفي الدقيقة 35، سجل المنتخب السعودي هدفه الأول عن طريق محمد كنو، وجاءت بداية الهجمة بعد تبادل متقن للكرات بين لاعبي الفريق، لتصل الكرة إلى عبد الإله المالكي الذي سددها قوية لتصطدم بالقائم الأيسر لمرمى توكوتايف، وتعود إلى سعود عبد الحميد في الجهة اليمنى، ليلعبها عرضية، ويوجهها كنو بقدمه في الشباك مسجلا هدف التقدم.

خسر منتخب قرغيزستان بنفس النتيجة أمام نظيره التايلاندي صورة من: Karim Jaafar/AFP

وفي الدقيقة 52، حصل كيمي ميرك لاعب منتخب قرغيزستان على بطاقة حمراء، بعد تدخله القوي على حسان تمبكتي لاعب المنتخب السعودي، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديوالمساعد (فار).

وكاد كنو أن يسجل الهدف الثاني للمنتخب السعودي، حينما وجه ضربة رأس باتجاه مرمى قرغيزستان، لكن كرته اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى الحارس في الدقيقة 72.

ورغم مرور الدقائق وضياع العديد من الفرص، لم يتوقف المنتخب السعودي عن محاولاته لتسجيل هدف ثان في شباك قرغيزستان. وكان للمنتخب السعودي ما أراد في الدقيقة 84 عن طريق فيصل الغامدي، الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لم ينجح توكوتايف في التصدي لها بشكل جيد، لتهز شباكه بالهدف الثاني للمنتخب السعودي.

ونجح المنتخب السعودي في السيطرة على مجريات اللقاء بشكل كامل طوال فترات الشوط الثاني، قبل وبعد تسجيل الهدف الثاني، فيما لم يظهر منتخب قرغيزستان أي نوايا هجومية لهز شباك أحمد الكسار. ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز المنتخب السعودي 2 / صفر.

ع.خ/ص.ش ( د ب ا)