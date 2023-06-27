المنتخب الأميركي لكرة قدم السيدات يبدأ دفاعه عن اللقب بالفوز على فيتنام

القنابل العنقودية.. خبيثة ومحظورة ومع ذلك لا تزال مستخدمة!

أثار قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية للمرة الأولى منذ الغزو الروسي، انتقادات كثيرة. فالذخائر العنقودية وعلى غرار الألغام الأرضية، قابلة للانفجار في أي وقت حتى بعد مرور أعوام مخلفة ضحايا معظمهم مدنيون.