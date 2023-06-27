المنتخب الأميركي لكرة قدم السيدات يبدأ دفاعه عن اللقب بالفوز على فيتنام

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في كأس العالم لكرة القدم للسيدات، حقق منتخب الولايات المتحدة حامل اللقب فوزاً مريحاً بتسجيله ثلاثة أهداف نظيفة في مرمى المنتخب الفيتنامي في المباراة التي جرت في أوكلاند
افتتحت نهائيات كأس العالم للسيدات في كرة القدم في مباراة تجمع بين نيوزيلندا المضيفة والنرويج ضمن المجموعة الأولى، وذلك على وقع حادثة إطلاق نار في وسط مدينة أوكلاند أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص أحدهم المهاجم.
أثار قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية للمرة الأولى منذ الغزو الروسي، انتقادات كثيرة. فالذخائر العنقودية وعلى غرار الألغام الأرضية، قابلة للانفجار في أي وقت حتى بعد مرور أعوام مخلفة ضحايا معظمهم مدنيون.
في معرض مقارنته للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بسلفه دونالد ترامب، يرى محلل أمريكي أن ترامب حافظ على سلامة مواطنيه دون إشعال حرب وأن روسيا لم تحتل أي أراض في عهده على خلاف الأمر خلال رئاسة جو بايدن.
يقف العالم اليوم على أعتاب جولة جديدة من الصراع على النفوذ، مع تكثيف جهود الصين وروسيا، والولايات المتحدة وحلفائها من أجل اكتساب ودِّ الحكومات وقلوب وعقول الشعوب في الدول الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية.
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