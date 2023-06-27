 المنتخب الأميركي لكرة قدم السيدات يبدأ دفاعه عن اللقب بالفوز على فيتنام | DW الأخبار | DW | 22.07.2023

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المنتخب الأميركي لكرة قدم السيدات يبدأ دفاعه عن اللقب بالفوز على فيتنام

في كأس العالم لكرة القدم للسيدات، حقق منتخب الولايات المتحدة حامل اللقب فوزاً مريحاً بتسجيله ثلاثة أهداف نظيفة في مرمى المنتخب الفيتنامي في المباراة التي جرت في أوكلاند

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