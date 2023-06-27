المنتخب الألماني يهزم نظيره المغربي بستة أهداف في كأس العالم للسيدات

مونديال السيدات ـ منتخب ألمانيا يقسو على نظيره المغربي بسداسية نظيفة

حقق المنتخب الألماني للسيدات فوزا سهلا على نظيره المغربي، وصيف كأس إفريقيا، في مونديال السيدات في أستراليا ونيوزيلندا، ولكن المفاجأة كانت في العدد الكبير من الأهداف. مدرب المنتخب المغربي قال "ما يؤلمنا هو الهدف الثالث"!