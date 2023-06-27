 المنتخب الألماني يهزم نظيره المغربي بستة أهداف في كأس العالم للسيدات | DW الأخبار | DW | 24.07.2023

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DW الأخبار

المنتخب الألماني يهزم نظيره المغربي بستة أهداف في كأس العالم للسيدات

منتخب ألمانيا للسيدات يفوز على المغرب بستة أهداف نظيفة. بداية مثالية للمنتخب الألماني وصيف بطل أوروبا في العام الماضي. وبداية مخيبة للمنتخب المغربي الذي يشارك لأول مرة في كأس العالم للسيدات.

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