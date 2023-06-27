المنتخب الألماني يهزم نظيره المغربي بستة أهداف في كأس العالم للسيدات

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منتخب ألمانيا للسيدات يفوز على المغرب بستة أهداف نظيفة. بداية مثالية للمنتخب الألماني وصيف بطل أوروبا في العام الماضي. وبداية مخيبة للمنتخب المغربي الذي يشارك لأول مرة في كأس العالم للسيدات.
قبل أيام من كأس العالم لكرة القدم للسيدات يبرز اسم قائدة المنتخب الألماني ألكسندرا بوب كواجهة وسفيرة للكرة النسائية الألمانية. مهاجمة فريق فولفسبورغ لا تخفي طموحها مع المنتخب الألماني في رابع مشاركة لها في كاس العالم.
حقق المنتخب الألماني للسيدات فوزا سهلا على نظيره المغربي، وصيف كأس إفريقيا، في مونديال السيدات في أستراليا ونيوزيلندا، ولكن المفاجأة كانت في العدد الكبير من الأهداف. مدرب المنتخب المغربي قال "ما يؤلمنا هو الهدف الثالث"!
افتتحت نهائيات كأس العالم للسيدات في كرة القدم في مباراة تجمع بين نيوزيلندا المضيفة والنرويج ضمن المجموعة الأولى، وذلك على وقع حادثة إطلاق نار في وسط مدينة أوكلاند أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص أحدهم المهاجم.
اتمت لاعبات منتخب ألمانيا لكرة القدم الاستعداد لمباريات بطولة كأس العالم للسيدات التي ستنطلق خلال أيام في استراليا ونيوزيلندا. وتطمح لاعبات المنتخب الألماني إلى تحقيق إنجاز كروي جديد.
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