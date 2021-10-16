 المنافسة على جائزة الكتاب الألماني | واحة الثقافة | DW | 23.10.2021

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واحة الثقافة

المنافسة على جائزة الكتاب الألماني

تمكن ستة مرشحين من الوصول إلى نهائي المنافسة على جائزة الكتاب الألماني. رواياتهم تتحدث عن الذكورة السامة والعائلة وإثبات الذات والهوية. فمن هو الفائز لهذا العام؟

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