المنافسة على جائزة الكتاب الألماني

فوز الروائي التنزاني عبد الرزاق غورناه بجائزة نوبل للآداب

أعلنت الأكاديمية السويدية المانحة لجوائز نوبل أن الكاتب التنزاني عبد الرزاق جرنة هو الفائز بجائزة نوبل للآداب 2021، نظراً إلى سرده "الذي يخلو من أي مساومة لآثار الاستعمار ومصير اللاجئين العالقين بين الثقافات والقارات"