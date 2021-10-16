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تمكن ستة مرشحين من الوصول إلى نهائي المنافسة على جائزة الكتاب الألماني. رواياتهم تتحدث عن الذكورة السامة والعائلة وإثبات الذات والهوية. فمن هو الفائز لهذا العام؟
تكرم جمعية مالكي المكتبات ودور النشر الألمانية "رواية العام" باللغة الألمانية بجائزة الكتاب الألماني. هذا العام 2021، قدم 125 ناشراً ما مجموعه 197 رواية للمنافسة على نيل جائزة الكتاب الألماني.
بالتزامن مع معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، انطلقت مبادرة لاستخدام وسائل التواصل الإجتماعي الحديثة في تشجيع الشباب على القراءة. رف للكتب على "انستغرام"، ومقاطع فيديو للنقد الأدبي على "تيك توك". كيف يتم ذلك؟
منحت الأكاديمية السويدية لجوائز نوبل الروائي التنزاني عبد الرزاق غورنا جائزة نوبل للأدب لعام 2021 "عن تبَّحره الثاقب والحساس في آثار الاستعمار ومصير اللاجئين" في كتاباته. نبذة عن الأديب المقيم في بريطانيا.
أعلنت الأكاديمية السويدية المانحة لجوائز نوبل أن الكاتب التنزاني عبد الرزاق جرنة هو الفائز بجائزة نوبل للآداب 2021، نظراً إلى سرده "الذي يخلو من أي مساومة لآثار الاستعمار ومصير اللاجئين العالقين بين الثقافات والقارات"
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