المناظرة الأخيرة قبل الانتخابات.. شولتس وبيربوك يتحدان ضد لاشيت

قبل أسبوع واحد من إجراء الانتخابات البرلمانية الألمانية (انتخابات البوندستاغ) أكد الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر رغبتهما في تشكيل الحكومة المقبلة سوياً وإرسال حزبي الاتحاد المسيحي إلى مقاعد المعارضة.

وخلال المناظرة التلفزيونية الثالثة، التي عقدت مساء الأحد (19 سبتمبر/ أيلول 2021) تبارى للمرة الأخيرة قبل الانتخابات، التي تجرى الأحد 26 سبتمبر/ أيلول، المرشحون الثلاثة لخلافة المستشارة أنغيلا ميركل وهم: أولاف شولتس مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي وأنالينا بيربوك مرشحة حزب الخضر وأرمين لاشيت مرشح الاتحاد المسيحي. وقال شولتس إن لديه رغبة في تشكيل حكومة تضم حزبه وحزب الخضر، بينما أوضحت بيربوك أنها تفضل تشكيل ائتلاف مع الحزب الاشتراكي والحزب الليبرالي بدلا من تشكيل ائتلاف مع الاتحاد المسيحي.

ومن جانبه حذر مرشح الاتحاد المسيحي أرمين لاشيت كلا الحزبين من تشكيل ائتلاف مع حزب اليسار. ويستبعد الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي يمثله لاشيت تشكيل ائتلاف مع كل من حزب اليسار وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي.

وخلال المناظرة أكد شولتس وبيربوك على وجهة نظرهما المشتركة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 12 يورو في الساعة.

وأكد المرشحون الثلاثة خلال المناظرة مواقفهم المختلفة تجاه موضوعات المناخ والضرائب والسياسة الاجتماعية والأمنية. واتهمت بيربوك الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي، اللذين يحكمان ألمانيا عبر ائتلاف كبير منذ عام 2005، بمنع انتهاج سياسة صارمة لحماية المناخ في السنوات الأخيرة.

استطلاع: شولتس الفائز

وخلال استطلاع سريع لرأي المشاهدين، قالت قناة "سات1"، التي نقلت المناظرة إن أغلبية المشاهدين رأوا أن أولاف شولتس قدم أفضل أداء. وقال 42 % من المشاهدين إن شولتس عموما كان الأفضل، يليه أرمين لاشيت بنسبة 27%، بينما قال 25 % من المشاهدين إن بيربوك كانت الأفضل. وقد أجرى الاستطلاع معهد فورسا لقياس الرأي بين 2291 مشاهد ومشاهدة.

ص.ش/ع.ح (رويترز، د ب أ، أ ف ب)