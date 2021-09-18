 المناظرة الأخيرة قبل الانتخابات.. شولتس وبيربوك يتحدان ضد لاشيت | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.09.2021

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المناظرة الأخيرة قبل الانتخابات.. شولتس وبيربوك يتحدان ضد لاشيت

في آخر مناظرة ثلاثية بين المرشحين لخلافة ميركل، أعرب الاشتراكيون والخضر عن رغبتهم في تشكيل ائتلاف حاكم يدفع بحزبي الاتحاد المسيحي إلى مقاعد المعارضة في البرلمان الألماني. وقال مشاهدون إن شولتس فائز في المناظرة.

المرشحون الثلاثة لخلافة ميركل في منصب المستشار في آخر مناظرة تلفزيوينة لهم قبل الانتخابات التي تعقد في 26 من سبتمبر/ أيلول 2021

المرشحون الثلاثة لخلافة ميركل في منصب المستشار في آخر مناظرة تلفزيونية لهم قبل الانتخابات التي تعقد في 26 من سبتمبر/ أيلول 2021

قبل أسبوع واحد من إجراء الانتخابات البرلمانية الألمانية (انتخابات البوندستاغ) أكد الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر رغبتهما في تشكيل الحكومة المقبلة سوياً وإرسال حزبي الاتحاد المسيحي إلى مقاعد المعارضة.

مختارات

سيتابع الألمان مساء اليوم آخر مناظرة تلفزيونية رئيسية بين المرشحين لمنصب المستشارية وذلك قبل أسبوع واحد من توجههم لصناديق الاقتراع، فيما توقع مرشح التكتل المحافظ أرمين لاشيت سباقا متقاربا رغم تأخره في استطلاعات الرأي.

وفق استطلاعات للرأي هناك كتلة مهمة من الناخبين الألمان لم تحدد بعد لمن سوف تصوت، وبالتالي يشتد التركيز على مناظرة ثلاثية هي الثانية قبل عملية الاقتراع. وأهميتها بالغة جدا بالنسبة لمرشح المحافظين على وجه الخصوص.

تواجه المرشحون الثلاثة لخلافة ميركل: المحافظ أرمين لاشيت والاشتراكي أولاف شولتس ومرشحة الخضر أنالينا بيربوك في أول مناظرة بينهم ضمن ثلاث مناظرات تنظم قبل الانتخابات التشريعية. فكيف سارت المناظرة ومن خرج منتصرا؟

وخلال المناظرة التلفزيونية الثالثة، التي عقدت مساء الأحد (19 سبتمبر/ أيلول 2021) تبارى للمرة الأخيرة قبل الانتخابات، التي تجرى الأحد 26 سبتمبر/ أيلول، المرشحون الثلاثة لخلافة المستشارة أنغيلا ميركل وهم: أولاف شولتس مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي وأنالينا بيربوك مرشحة حزب الخضر وأرمين لاشيت مرشح الاتحاد المسيحي. وقال شولتس إن لديه رغبة في تشكيل حكومة تضم حزبه وحزب الخضر، بينما أوضحت بيربوك أنها تفضل تشكيل ائتلاف مع الحزب الاشتراكي والحزب الليبرالي بدلا من تشكيل ائتلاف مع الاتحاد المسيحي.

ومن جانبه حذر مرشح الاتحاد المسيحي أرمين لاشيت كلا الحزبين من تشكيل ائتلاف مع حزب اليسار. ويستبعد الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي يمثله لاشيت تشكيل ائتلاف مع كل من حزب اليسار وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي. 

وخلال المناظرة أكد شولتس وبيربوك على وجهة نظرهما المشتركة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 12 يورو في الساعة.

وأكد المرشحون الثلاثة خلال المناظرة مواقفهم المختلفة تجاه موضوعات المناخ والضرائب والسياسة الاجتماعية والأمنية. واتهمت بيربوك الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي، اللذين يحكمان ألمانيا عبر ائتلاف كبير منذ عام 2005، بمنع  انتهاج سياسة صارمة لحماية المناخ في السنوات الأخيرة.

استطلاع: شولتس الفائز

وخلال استطلاع سريع لرأي المشاهدين، قالت قناة "سات1"، التي نقلت المناظرة إن أغلبية المشاهدين رأوا أن أولاف شولتس قدم أفضل أداء. وقال 42 % من المشاهدين إن شولتس عموما كان الأفضل، يليه أرمين لاشيت بنسبة 27%، بينما قال 25 % من المشاهدين إن بيربوك كانت الأفضل. وقد أجرى الاستطلاع معهد فورسا لقياس الرأي بين 2291 مشاهد ومشاهدة.

ص.ش/ع.ح (رويترز، د ب أ، أ ف ب)

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المرشح الاشتراكي يتقدم بعد المناظرة الثانية في استطلاعات الرأي الألمانية

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