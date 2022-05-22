المناخ والطاقة واللاجئون: جولة شرق أوسطية لنائب مستشار ألمانيا

يتوجه روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني أولاف شولتس (الاثنين السادس من يونيو/ حزيران 2022) إلى الشرق الأوسط في جولة تستمر لمدة أربعة أيام.

وستكون إسرائيل المحطة الأولى لهابيك، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد الألماني. ويعتزم هابيك الالتقاء هناك مع مسؤولين بالحكومة الاسرائيلية.

ومن المقرر أن يتوجه نائب المستشار الألماني يوم الثلاثاء إلى الأراضي الفلسطينية، ثم إلى الأردن. وسوف يعود إلى ألمانيا مساء الخميس القادم.

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ويقوم هابيك بهذه الجولة ليس فقط بصفته وزير الاقتصاد الاتحادي، ولكن أيضا بصفته نائب رئيس الحكومة الاتحادية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية إنه من المقرر أن تكون هناك "مباحثات حول كافة العلاقات السياسية والاقتصادية الراهنة"، ولكنها لم تتطرق إلى أية تفاصيل.

وأشارت المتحدثة إلى أنه من المقرر أن يتم تناول التعاون في قطاعات الطاقة والمناخ وكذلك التكنولوجيا المتقدمة خلال مباحثات هابيك في إسرائيل.

وفي الأردن، يعتزم الوزير الألماني زيارة ثاني أكبر مخيم للاجئين هناك، وهو مخيم الأزرق، حيث يعيش هناك نحو 39 ألف لاجئ سوري، وأكثر من نصف سكانه من الأطفال والمراهقين.

وقبل العودة إلى ألمانيا، يعتزم هابيك أيضا زيارة جنود ألمان في قاعدة الأزرق الجوية يشاركون هناك في مهمة دولية لمكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

يشار إلى أن الجيش الألماني يدعم التحالف الدولي ضد داعش الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في مراقبة المجال الجوي ومن خلال طائرات تزويد بالوقود منذ عام 2015 .

ح.ز/ أ.ح (د.ب.أ)