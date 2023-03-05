المملكة المتحدة: العيش مع الطبيعة ومن أجلها

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دون توفر شبكة مياه جارية أو كهرباء، تعيش عائلة بريطانية منذ ست سنوات بتناغم مع طبيعة الساحل في ويلز، مخلفة أقل تأثير على محيطها ونظامه الطبيعي.
لقي 16 شحصا على الأقل حتفهم وأُلغيت مئات الرحلات جراء العاصفة "يونس"، التي ضربت شمال غرب أوروبا. وألحقت العاصفة أضرار "بأكثر من 1000 كيلومتر من خطوط السكك الحديد" في ألمانيا وفقًا لمتحدث باسم شركة "دويتشه بان".
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