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المملكة المتحدة: العيش مع الطبيعة ومن أجلها

دون توفر شبكة مياه جارية أو كهرباء، تعيش عائلة بريطانية منذ ست سنوات بتناغم مع طبيعة الساحل في ويلز، مخلفة أقل تأثير على محيطها ونظامه الطبيعي.