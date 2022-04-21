 المملكة المتحدة: الباحثون يدرسون حمى الخنازير | DW الأخبار | DW | 22.04.2022

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المملكة المتحدة: الباحثون يدرسون حمى الخنازير

بمتابعة تاريخ الأوبئة ندرك أن جائحة كورونا ليست أول جائحة تدفع الباحثين لدراسة العلاقة الصحية بين الإنسان والحيوان، بل أثارت حمى الخنازير الأفريقية من قبل الاهتمام بهذا الجانب العلمي المهم أيضا.

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