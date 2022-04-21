المملكة المتحدة: الباحثون يدرسون حمى الخنازير

تحالف واسع لمساعدة إفريقيا في سباق الحصول على لقاح كورونا

في السباق من أجل توفير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، ترى الكثير من البلدان الأفريقية أنها مغبونة، ومن أجل ذلك هناك تحالف دولي يريد تقديم المساعدة للقارة السمراء. ولكن توفر البنية التحتية اللازمة سيكون أمرا حاسما.