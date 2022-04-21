المملكة المتحدة: الباحثون يدرسون حمى الخنازير

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بمتابعة تاريخ الأوبئة ندرك أن جائحة كورونا ليست أول جائحة تدفع الباحثين لدراسة العلاقة الصحية بين الإنسان والحيوان، بل أثارت حمى الخنازير الأفريقية من قبل الاهتمام بهذا الجانب العلمي المهم أيضا.
في السباق من أجل توفير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، ترى الكثير من البلدان الأفريقية أنها مغبونة، ومن أجل ذلك هناك تحالف دولي يريد تقديم المساعدة للقارة السمراء. ولكن توفر البنية التحتية اللازمة سيكون أمرا حاسما.
تعمل شركات الأدوية في العالم تحت ضغط شديد من أجل تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، لكن هذا السباق المحموم يخفي معركة ضارية على الربح دون أخذ صحة مئات الملايين بعين الاعتبار، لماذا تسير الأمور هكذا وأين تكمن المشكلة؟
رغم سعي مبادرة "كوفاكس" العالمية إلى تأمين لقاحات كورونا للدول الفقيرة، إلا أن استئثار الدول الغنية بحصة الأسد من اللقاحات يهدد بتقويض جهود المبادرة، وسط تحذيرات من "ثمن باهظ" قد تدفعه الدول الغنية إذا لم تفكر بالفقيرة.
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