الممرضات الإندونيسيات تستعد لحياة جديدة في ألمانيا

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أطلقت ألمانيا حملة لتوظيف ممرضات من بلدان أخرى لتعويض النقص لديها، فالبلاد تواجه نقصًا كبيرا في أعداد الممرضات بسبب معدل الشيخوخة المرتفع بين السكان
يحاول سياسيون ألمان استقطاب ممرضين وممرضات من البرازيل. لكن كي تنجح ألمانيا في جذب واستقطاب العمال المهرة المتخصصين من خارج الاتحاد الأوروبي هناك حاجة إلى العديد من الخطوات المهمة، ومنها التفكير خارج الصندوق.
اعتمد البرلمان الألماني القانون الجديد المتعلق بالهجرة بالنسبة للكوادر الفنية المتخصصة. يأتي ذلك استجابة لمطالبات منظمات العمل والغرف الصناعية والتجارية التي حذرت من أن نقص الكفاءات سيكون له تأثير اقتصادي كبير.
قد يعتقد كثيرون أن مرحلة الشباب هي أسعد المراحل العمرية في حياة الإنسان. لكن خبراء كشفوا عن أن المرء يزداد سعادة ورضا عن حياته في الشيخوخة. فما هو السبب في أن كبار السن هم الأسعد؟
تزايد غير موسبوق في عدد المرضى خلال الأشهر القليلة الماضية في ألمانيا، منهم أشخاص أصيبوا عدة مرات بكورونا. ما جعل خبراء الصحة يتحدثون عن رصد نقص في المناعة يستمر حتى بعد التعافي من كورونا. فماذا حدث؟
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