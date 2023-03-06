الممرضات الإندونيسيات تستعد لحياة جديدة في ألمانيا

خبراء: كبار السن هم الأكثر سعادة ورضا في الحياة.. وهذه هي الأسباب

قد يعتقد كثيرون أن مرحلة الشباب هي أسعد المراحل العمرية في حياة الإنسان. لكن خبراء كشفوا عن أن المرء يزداد سعادة ورضا عن حياته في الشيخوخة. فما هو السبب في أن كبار السن هم الأسعد؟