 الممرضات الإندونيسيات تستعد لحياة جديدة في ألمانيا | DW الأخبار | DW | 23.06.2023

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الممرضات الإندونيسيات تستعد لحياة جديدة في ألمانيا

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