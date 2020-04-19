 ″الممرات الخضراء″.. فرصة لمهاجرين وإنقاذ للمحاصيل في إيطاليا | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 31.05.2020

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ثقافة ومجتمع

"الممرات الخضراء".. فرصة لمهاجرين وإنقاذ للمحاصيل في إيطاليا

عبر "الممرات الخضراء" سمحت إيطاليا للمزارعين القادمين من دول غير تابعة للاتحاد الأوروبي بالوصول إلى إيطاليا، منهم أكثر من 200 مزارع مغربي من الدار البيضاء. ومن المقرر أن يصل المزيد في الأسابيع المقبلة.

مشروع الممرات الخضراء في إيطاليا يفتح باب الهجرة القانونية أمام المهاجرين العاملين في الزراعة

مشروع "الممرات الخضراء" في إيطاليا يفتح باب الهجرة القانونية أمام المهاجرين العاملين في الزراعة

وصل 248 عاملاً زراعياً موسمياً من المغرب الأسبوع الماضي من الدار البيضاء إلى مدينة بيكسارا الإيطالية. وتأتي الرحلة ضمن ما يسمى بـ”الممرات الخضراء” لاستجلاب عمال مختصين في مجال الزراعة خلال حالة طوارئ فيروس كورونا المستجد وإغلاق الحدود البرية والجوية أمام العمالة الموسمية.

مختارات

قررت السلطات الألمانية السماح لطالبي اللجوء بالعمل كعمال زراعيين، للاستفادة منهم في سد النقص في عدد العاملين بالقطاع الزراعي في ظل تفشي فيروس كورونا في أوروبا. (23.04.2020)

الملوخية والكوسا والخيار الصغير من بين الخضروات التي يفتقدها اللاجئ السوري سلوان أحمد في ألمانيا. لكن نجاح تجربته في "الحديقة الدولية" جعلته يقترب كثيراً من تحقيق حلمه في الحصول على خضروات تعود عليها في بلده سوريا. (04.01.2020)

نظم هذه الرحلات كونفدرالية الزراعيين الإيطاليين بمدينة بيسكارا (مقاطعة ابروتزو-وسط)، ومن المقرر وصول رحلة ثالثة لنقل مزيد من العمال الزراعيين الموسميين المغاربة خلال الأيام المقبلة، وجميعها ستغادر من الدار البيضاء.

نقص كبير
تستقبل إيطاليا سنوياً حوالي 350 ألف عامل موسمي متخصص في الزراعة وتربية الماشية. في أشهر الشتاء يعود العمال الزراعيين إلى بلدانهم الأصلية. ومع بداية الموسم الزراعي، في شهر مارس/آذار، يعود العمال إلى إيطاليا لكن جائحة كورونا وتقييد السفر في هذا العام حالت دون ذلك. وهو ما أكدته وزيرة الزراعة الإيطالية تيريزا بيلانوفا "بسبب فيروس كورونا، ستواجه البلاد نقصاً في العمالة اليومية تصل إلى 270 ألف عامل".

وكان اتحاد الزراعيين الايطاليين قد طلب في شهر آذار/مارس الماضي من الحكومة تفعيل الممرات الخضراء للسماح بعودة العمال من خارج الاتحاد الأوروبي الذين لديهم منذ سنوات عقود عمل موسمي مع الشركات الإيطالية من أجل تلبية متطلبات الحصاد في الحقول الزراعية.

وهو ما دفع اتحاد مزارعي أبروتسو، وهي منطقة زراعية في وسط إيطاليا، إلى تنظيم رحلات لجلب العمال الزراعيين.

"العمال الموسميون لا يقدورن بثمن"
"العمال الوافدون لا يقدرون بثمن" هذا ما قاله موديستو أنجيلوتشي أحد مالكي المزارع في منطقة أفتسانو وسط إيطاليا. وفي حديثه لقناة " La7" أكد أنجيلوتشي أن هؤلاء العمال "يعملون لدينا منذ أكثر من 20 عاماً ولا يمكن استبدالهم بسهولة". مشيراً إلى أنه كغيره من أصحاب المزارع، قاموا بتمويل رحلات العمال الذين يعملون لديهم.

ومن المقرر أن يتم وضع جميع العمال الوافدين إلى إيطاليا في حجر صحي لمدة أسبوعين. وتجري مفاوضات بين الحكومة اتحاد الزراعيين من أجل تقصير مدة الحجر، نظرا لضرورة البدء في جني المحاصيل الزراعية.

وكانت وزيرة الزراعة الإيطالية تيريزا بيلانوفا- 61 عاما - وهي عضوة سابقة في نقابة العاملين في المزارع، قد اقترحت العفو لسد العجز في العمالة الناتج عن الجائحة وتحرير المهاجرين غير الشرعيين من خطر الاستغلال الشائع.

 تعتمد إيطاليا على العمال الموسميين القادمين من رومانيا وبلغاريا ودول أخرى بشرق أوروبا للعمل في حصاد الفواكه الخضروات، ولكن لم يعد بإمكانهم المجيء بسبب القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

غير أن جماعة الضغط الزراعية "كولديريتي" قالت إن العفو "غير كافي" لحل مشكلة نقص ملحة في العمالة لأن استخراج تصاريح العمل للمهاجرين غير الشرعيين سوف يستغرق وقتاً. وبدلاً من ذلك، اقترح رئيس كولديريتي، إيتوري برانديني، تبسيط القواعد للعمل العرضي حتى يتسنى للعاطلين والمتقاعدين والطلاب العثور على عمل جديد في الحقول.

وألمانيا أيضاً!
في منتصف شهر مايو/أيار الجاري، وافقت الحكومة الإيطالية على منح العاملين غير القانونيين الذين يعملون في الزراعة أو كخادمات أو متخصصين رعاية منزليين الحق في التقدم للحصول على تصريح إقامة لمدة ستة أشهر. علماً أن إيطاليا تستعد لاستقبال 150 ألف عامل من بلدان مثل رومانيا وبولندا وبلغاريا بدءا من 3 يونيو /حزيران.

مونام بنكيرو هو أحد العمال الزراعيين الذين وصولا إلى إيطاليا الأسبوع الماضي، وفي تصريح لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، قال: "العمل في الحقول يحتاج إلى مهارة كغيره من المهن". بنكيرو يسعى لتطوير ذاته في العمل، إذ تقدم العامل المغربي بطلب للحصول على رخصة قيادة للجرارات الزراعية.

وسعياً لنقص العمالة في الزراعة بسبب جائحة كورونا، نظمت دول أوروبية ممرات آمنة للعمال الموسميين. ألمانيا، على سبيل المثال، سمحت بوصول عشرات الآلاف من العمال الموسميين، معظمهم من أوروبا الشرقية. وبعد إجراء تعديل مؤقت على قانون العمل، تم السماح لطالبي لجوء لا تصاريح عمل لديهم بالعمل في القطاع الزراعي حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

د.ص - مهاجر نيوز

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    عبور في حضن أب لاجئ

    أب يعبر من تركيا إلى اليونان، ويبدو محتضنا فلذة كبده، في مشهد مؤثر ويختزل الوضع الإنساني المرير الذي يعانيه آلاف اللاجئين الهاربين نحو المجهول بين حدود تركيا واليونان.

  • Türkei Edirne Ausschreitungen an Grenzübergang zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    السياج الحدودي يحول دون عبور اللاجئين

    يستمر تدفق المهاجرين منذ أيام إلى الحدود اليونانية-التركية في ظل أجواء شديدة البرودة. الكثير منهم لا يحملون سوى أمتعة خفيفة و القليل من الزاد. و رغم انهم جاءوا متمنين حدوداً مفتوحة، وجدوا فى إنتظارهم أسلاكاً شائكة وغازاً مسيلاً للدموع.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    الأعداد في تزايد مستمر

    رغم الأعداد المهولة تظل الحدود مغلقة في وجوههم. ففي المعبر الحدودي بازاركول يحتشد وفقاً لمنظمة الهجرة العالمية قرابة ثلاثة عشر ألف مهاجر، بينهم عائلات و أطفال. و كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو غرد عبر حسابه الرسمى على تويتر بأن قرابة ثمانية وسبعين الفاً في طريقهم إلى مدينة أدرنة الواقعة على الحدود التركية مع اليونان و بلغاريا.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (Reuters/H. Aldemir)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    قنابل الغاز في مواجهة النازحين

    يخيم التوتر على الوضع في المنطقة الحدودية في ظل تصاعد الإشتباكات بين المهاجرين وشرطة الحدود اليونانية في الأيام الماضية، حيث حاولت عناصر الأمن السيطرة على الوضع باستخدام الغاز المسيل للدموع و رذاذ الفلفل، فكان رد بعض المهاجرين إلقاء الحجارة باتجاه أفراد الشرطة.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مخاطر على نهر ايفروس الحدودي

    حاولت أم سورية و ابنتها عبور نهر ايفروس الحدودي بين اليونان وتركيا، ولكن قبل وصولهما للشواطئ اليونانية امتلأ قاربهما بالمياه، مما أدى إلى غرق القارب وعلقهما على جزيرة صغيرة. و رغم أن المتطوعين استطاعوا إنقاذهما، إلا أن هناك الكثيرين غيرهما ممن يحاولون أن يسلكوا هذا الطريق للوصول إلى أوروبا.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    إحباط محاولات العبور عن طريق نهر ايفروس

    احبطت سلطات خفرالسواحل اليونانية حوالى أربعة الاف محاولة عبورغير شرعية الى شواطئها عن طريق نهر ايفروس. و قال ناطق بأسم الحكومة اليونانية فى أثينا ان هذه الإجراءات هي حماية للحدود اليونانية و الأوروبية. سلك هذا الطريق الألاف من المهاجرين في السنوات الماضية، وغرق منهم في النهر الكثيرون. و لكن رغم خطورته مازال المهاجرون يحاولون عبوره للوصول الى الاراضي اليونانية.

  • Türkisch-griechische Grenze - Ursula Von der Leyen (picture-aliance/dpa/AP/Greek Prime Minister's Office/D. Papamitsos)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة الحدودية

    في لفتة تضامنية مع اليونان زارت رئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون دير لاين منطقة اوريستيادا الواقعة على حدود اليونان وتركيا لمتابعة الوضع عن كثب. و قالت فون دير لاين إن أوروبا تشارك القلق اليوناني، حيث شددت على أن هذه الحدود ليست فقط حدوداً يونانية، بل ايضاً أوروبية.

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/A. Messinis)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مفاجأة غير سارة للاجئين!

    تسود حالة من التوتر بين سكان جزيرة ليسبوس اليونانية ترقباً لوصول الآلاف من المهاجرين. في الصورة: عدد من سكان الجزيرة وهم يقفون في وجه لاجئين وصولوا على متن قاربهم، في محاولة لتوجيه رسالة بإغلاق الطريق أمام المجموعات القادمة. كما أفاد صحافيون في الجزيرة أنهم يتعرضون للتهديد من قبل السكان. و يستمر الوضع في التأزم في ظل ترقب لوصول المزيد من اللاجئين في الأيام المقبلة. إعداد بينيكه ميريام/ سلمى حامد


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