الممثلة كاميرون دياز: أصبحتُ مثل الحيوان البري

كشفت الممثلة الأمريكية كاميرون دياز (49 عاماً) أنها أصبحت نادراً ما تفكر في مظهرها، ولا تغسل وجهها مطلقاً على الرغم من امتلاكها "مليار" من منتجات عناية بالبشرة.
وتحدثت دياز حول مدى الانطلاق الذي تشعر به في حياتها منذ أن ابتعدت عن الاضواء، وذلك في حوار مع برنامج "رول بريكرز" .
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن دياز القول إن إغراءات هوليوود بمثابة" مصيدة" هربت منها عقب زواجها من المغني بنجي مادين عام 2015 وتردد أن دياز رفضت عروض أفلام تقدر بـ 100 مليون دولار منذ ابتعادها عن الاضواء، ويبدو أنها لا تشعر بالندم على الاطلاق.
وقالت دياز "إنني ضحية تماما لكل حالات الاعتراض الاجتماعية والاستغلال التي تتعرض له المرأة". وأضافت "من الصعب أن لا تنظر لنفسك وتحكم عليها علي أساس مقاييس الجمال الأخرى، وخلال الثمانية أعوام الماضية، أصبحت مثل الحيوان البري".
وأشارت دياز إلى أنها أصبحت أقل تركيزاً على مظهرها هذه الايام. وقالت "لا أهتم، آخر شيء أفكر فيه يومياً هو كيف أبدو". وأضافت "لا أغسل وجهي مطلقاً"، مشيرة إلى أنها تملك منتجات عناية بالبشرة مكدسة على الأرفف يكسوها الغبار. وأشارت دياز إلى أن أولويتها مع اقترابها من عامها الخمسين هي أن "تبقى قوية".
هـ.د/خ.س(د ب أ)
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