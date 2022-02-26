الملياردير الروسي أبراموفيتش يتخلى عن إدارة نادي تشيلسي

أكد الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش مالك تشيلسي، اليوم السبت (26 فبراير/ شباط 2022) منح أمناء المؤسسة الخيرية للنادي حق الإشراف ورعاية" النادي الإنجليزي.

وأوضح إبراموفيتش الذي استحوذ على نادي تشيلسي في عام 2003، أن أمناء المؤسسة الخيرية للنادي " في "أفضل وضع ممكن" لرعاية مصالح النادي، وذلك بعد أن تسبب الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا في التدقيق في منصبه كمالك للنادي الإنجليزي.

وأضاف إبراموفيتش في بيان نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) اليوم السبت "خلال نحو 20 عامًا من ملكيتي لنادي تشيلسي، كنت دائمًا أنظر إلى دوري بصفتي حارسًا للنادي، الذي تتمثل مهمته في ضمان النجاح الذي وصلنا له اليوم، بجانب البناء من أجل المستقبل، بينما نلعب أيضًا دورًا إيجابيًا في مجتمعاتنا".

وأوضح الملياردير الروسي "لقد اتخذت دائمًا قرارات مع وضع مصلحة النادي في قلبي، لازلت ملتزمًا بهذه القيم. ولهذا السبب أمنح أمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية حق الإشراف ورعاية نادي تشيلسي".

ولم يكشف أبراموفيتش أو تشيلسي عن سبب منح مسؤولية الإدارة للمؤسسة الخيرية، بيد أنه يعتقد على نطاق واسع بأن الأمر يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات التي فرضها الغرب على روسيا وشخصيات ومؤسسات مالية روسية. فقد تعرض العديد من الشخصيات والشركات الروسية لعقوبات من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعدما غزو روسيا لأوكرانيا يوم الخميس الماضي. ولم يتعرض أبراموفيتش لأي عقوبات حتى الآن.

خ.س/أ.ح (د ب أ)