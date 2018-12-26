الملك سلمان يجري تعديلا وزاريا يشمل وزير الخارجية عادل الجبير

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أصدر اليوم الخميس (27 ديسمبر/كانون الأول) أوامره بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسته، وكذلك إعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ومن أبرز التعينات الجديدة تعيين إبراهيم العساف وزيراً للخارجية خلفا لعادل الجبير، الذي تم تعيينه وزير دولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء. كما شملت الأوامر الملكية إعفاء عدد من الأمراء والوزراء والسفراء من مناصبهم وتعيين بدلاء عنهم.

ع.ج.م/و ب (أ ف ب، رويترز، د ب أ)