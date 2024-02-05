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الإعلان عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان وخضوعه للعلاج

٥ فبراير ٢٠٢٤

أعلن قصر بكنغهام أن ملك بريطانيا تشارلز تم تشخيص إصابته بنوع من أنواع السرطان، وبدأ تلقي العلاج بانتظام. وأكد القصر أنه تم اكتشاف إصابة الملك تشارلز بالمرض، وهو ليس سرطان البروستاتا.

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الملك تشارلز الثالث يرتدي تاج الإمبراطورية ويغادر كنيسة وستمنستر بعد مراسم التتويج في وسط لندن في 6 مايو/أيار 2023.
القصر الملكي: تم تشخيص إصابة الملك تشارلز بنوع من السرطان صورة من: PHIL NOBLE/AFP

قال قصر بكنغهام في بيان، الإثنين (5 فبراير/شباط 2024)، إنه تم تشخيص إصابة الملك تشارلز ملك بريطانيا بنوع من السرطان وإن الملك البالغ من العمر (75 عاما) سيؤجل واجباته العامة في أثناء خضوعه للعلاج.

وأحجم القصر الملكي عن توضيح نوع السرطان الذي أصيب به  الملك تشارلز.  وقال القصر في بيان: "أثناء خضوع الملك لإجراء طبي بالمستشفى مؤخرا لعلاج تضخم حميد بالبروستاتا، تم اكتشاف مسألة منفصلة مثيرة للقلق"، مشيرا إلى أن "الاختبارات التشخيصية اللاحقة كشفت وجود نوع من السرطان". وأضاف أن  الملك  بدأ برنامج العلاج المنتظم، ولكن الأطباء نصحوه بتأجيل أداء واجباته الرسمية.

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وأوضح القصر أنه "خلال فترة العلاج، سوف يواصل جلالته أداء أعمال الدولة والمكاتبات الرسمية كالمعتاد". وذكر أن "الملك يشعر بالامتنان تجاه فريقه الطبي بسبب تدخلهم العاجل، والذي أمكن القيام به بفضل الإجراء الطبي الذي خضع له مؤخرا". وجاء في البيان أن الملك "يشعر بإيجابية تجاه علاجه، ويتطلع للعودة إلى أداء واجباته بشكل كامل في أقرب وقت ممكن".

وذكر البيان أن "جلالة الملك اختار أن يكشف عن تشخيصه الطبي لتلافي التكهنات، وأملا في أن يساعد ذلك في التوعية العامة تجاه كل من أصيبوا بالسرطان في جميع أنحاء العالم". وكان قصر بكنغهام قد أعلن يوم 16 كانون الثاني/يناير الماضي أن الملك يتلقى العلاج جراء إصابته بسرطان البروستاتا، وأن حالته الصحية حميدة.

ف.ي/ص.ش (د ب ا، رويترز، ا ف ب)