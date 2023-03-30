الملك تشارلز في برلين ـ تأكيد على متانة العلاقة بين ألمانيا وبريطانيا

أشاد ملك بريطانيا تشارلز الثالث بالمساعدات الألمانية واسعة النطاق لأوكرانيا في مواجهة روسيا. وقال ملك بريطانيا اليوم الخميس (30 مارس/آذار 2023) في خطابه أمام البرلمان الألماني "بوندستاغ" والذي جاء في ثاني أيام زيارته الحالية لألمانيا : "قرار ألمانيا بتقديم مثل هذا الدعم العسكري الكبير لأوكرانيا يعد قرارا شجاعا ومهما للغاية ومرحبا به... ألمانيا والمملكة المتحدة تضطلعان بدور قيادي مهم ".

وتابع الملك تشارلز الثالث أن كلا البلدين قاما برد فعل حاسم بوصفهما أكبر الدول المانحة بأوروبا واتخذا قرارات ربما لم يكن من الممكن تصورها قبل ذلك. وأضاف أن "الحرب العدوانية ضد أوكرانيا تسببت في معاناة لم يكن من الممكن تصورها لكثير من الأشخاص الأبرياء"، وقال: " كثير من الحيوات تم تدميرها، وتم دهس الحرية وأشخاص بوحشية. أمن أوروبا مهدد، وكذلك قيمنا الديمقراطية".

من جهتها سلطت باربل باس رئيسة البرلمان الألماني، الضوء على متانة علاقة الصداقة والتعاون بين ألمانيا وبريطانيا. وقالت مخاطبة الملك تشارلز الثالث في قاعة البرلمان: "بريطانيا وألمانيا تعدان وستظلان حليفتين وثيقتين وشريكتين موثوق بهما".

وأضافت أن ذلك يسري أيضا بعد قرار بريطانيا بترك الاتحاد الأوروبي، وأعربت عن امتنانها لـ "الإسهام الكبير الذي لا يمكن الاستغناء عنه" للمملكة المتحدة في تحرير أوروبا من الاشتراكية القومية "النازية"، وأعربت أيضا عن امتنانها للصداقة مع ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.

وأشادت رئيسة البرلمان الألماني بدور الملكة إليزابيث الثانية التي رحلت العام الماضي، وقالت إنها عملت طوال حياتها لأجل المصالحة بين كلا البلدين.

وحضر الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا إلى قاعة البرلمان بصحبة الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير والمستشار الألماني أولاف شولتس.

ا.ف/ ع.ج.م (د.ب.أ)