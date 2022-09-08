الملك تشارلز الثالث ، ملك بريطانيا الجديد

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بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، خلفها ابنها الأكبر تشارلز أمير ويلز السابق. قضى الرجل البالغ من العمر 72 عاماً وقتًا أطول من أي فرد ملكي آخر في انتظار اعتلاء العرش. في السنوات الأخيرة، تولى العديد من واجبات الملكة.
على مدى عقود، ظلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية رمزا للمملكة المتحدة منذ أن اعتلت العرش عام 1953. التقرير التالي يرصد أبزر محطات الملكة إليزابيث على عرش بريطانيا.
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