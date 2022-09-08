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الملك تشارلز الثالث ، ملك بريطانيا الجديد

بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، خلفها ابنها الأكبر تشارلز أمير ويلز السابق. قضى الرجل البالغ من العمر 72 عاماً وقتًا أطول من أي فرد ملكي آخر في انتظار اعتلاء العرش. في السنوات الأخيرة، تولى العديد من واجبات الملكة.