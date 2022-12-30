"الملك الأبدي لكرة القدم" ـ بيليه في مرآة الصحافة العالمية

تصدر خبر وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه عناوين الصحف ومواقع الانترنت الكبرى حول العالم. وأثار رحيل "الجوهرة السوداء" عن عمر يناهز 82 عاماً الخميس موجة من الحزن حول العالم.

في ما يلي أبرز ردود الفعل التي وردت في الصحف العالمية

البرازيل

نشرت صحيفة "و غلوبو" صوراً لبيليه مرتدياً قميص المنتخب البرازيلي أبرزها الصورة الأيقونية حيث يرفع ذراعه اليمنى محمولاً من زميله جايرزينيو. وعنونت مانشيت اليوم بعنوان: "حداد" على "الملك الأبدي لكرة القدم"

أما صحيفة "ستادو دي ساو باولو" فكتبت في افتتاحيتها: "وفاة بيليه، كرة القدم تفقد ملكها"، فيما نشرت صحيفة "فوليا دي ساو باولو" عنوان "هو الذي أظهر عظمة الرياضة وتخطى حدود الشهرة"

وفي مقال له يقول جوكا كفوري الصحافي البرازيلي نقلاً عن الكاتب البرازيلي كارلوس دراموند اندرادي (1902-1987) "لم يكن من السهل تسجيل ألف هدف مثل بيليه، ما هو صعب كان تسجيل هدف مثل بيليه".

فرنسا

نشرت صحيفة "لوموند" واسعة الانتشار عن رحيل بيليه فكتبت" وفاة "الملك" بيليه اسطورة الكرة العالمية .. "الملك المطلق للكرة المستديرة"

من جانبها، خصصت صحيفة "ليكيب" 22 صفحة عن النجم البرازيلي مع عنوان "لقد كان ملكاً"، مع صورة لبيليه مع قميص منتخب البرازيل

وكتب فانسان دولوك في مقاله بعنوان "أبدي" قائلاً: "وراء الحزن يختبىء الفرح لرؤيته يلعب، لرؤيته يرقص حتى لدى رؤية الصورة القديمة. لقد اعطى معنى آخر للعبة الاكثر شعبية في العالم".

وأضاف أن "كأس العالم 1970 والرقم 10 في صفوف منتخب البرازيل "كان الأعظم، وكانت الأكثر جمالية".

ألمانيا

كتبت مجلة "بيلد" عن النجم الراجل ووضعت عنواناً هو "بيليه كان أفضل من ميسي، مارادونا، رونالدو مجتمعين" كما كتب رئيس تحرير الصفحة الرياضية الفريد دراكسلر عن الأسطورة البرازيلي.

أما صحيفة "دي تسايت" فكتبت: البرازيل تخسر ملكها "بدأ حافي القدمين في شوارع باورو وأصبح رياضي القرن".

إسبانيا

كتبت صحيفة "ال بايس" موضوعاً بعنوان "بيليه، كرة القدم العالمية في اربعة حروف" فيما كتبت صحيفة "ال موندو" فقالت: "سجل بيليه أجمل هدفين في تاريخ كرة القدم لكن لم يتسن لنا رؤيتهما"

يذكر أنه في الخامسمن آذار/مارس 1961 في ملعب ماراكانا، وفي الدقيقة 40 وخلال مواجهة سانتوس مع فلوميننسي تلقى بيليه الكرة من حارس مرماه أمام منطقة جزاء فريقه وبعد 90 متراً ومراوغته 7 لاعبين سجل هدفاً.

وفي الثاني من آب/اغسطس 1959 وخلال مباراة سانتوس ويوفنتوس، وفي نهاية الشوط الأول سجل بيليه هدفاً بعد قيامه بحركة سومبريرو (تمرير الكرة من فوق رأس اللاعب) أربع مرات.

أمام صحيفة "ماركاك فكتبت: "وفاة بيليه، ملك كرة القدم"، وبثت الصحيفة شريط فيديو "يظهر أن جميع الحركات الكبيرة التي قام بها كرويف، زيدان وميسي...اخترعها بيليه".

بدورها، كتبت صحيفة "لا فانغارديا" تغطية عن وفاة بيليه فقالت" "أو ري، وفاة بيليه، آخر أساطير كرة القدم العالمية".

بيليه الجوهرة السوداء سيبقى في قلوب عشاق الكرة

إيطاليا

في تغطيتها لوفاة النجم الراحل، نشرت صحيفة "لا ريبوبليكا" واسعة الانتشار فقالت "وداعا أيها الملك"، كما نشرت عنواناً آخر هو "وفاة بيليه، كرة القدم تخسر أسطورتها". أما صحيفة "لا ستامبا" فكتبت تقول: "وفاة بيليه، عالم كرة القدم يخسر ملكه"

وبدأ الكاتب الصحفي ماتيو غوستي مقاله مع مقولة للصحافي البرازيلي الشهير جورجي امادو "لو لم يُطلق على كرة القدم هذه التسمية، لسميت بيليه".

أما صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" فنشرت ملفاً شاملاً عن بيليه بعنوان "وداعا ايها الملك".

المكسيك

ركزت الصحف المكسيكية على صورة "الملك" وهو يحتفل باللقب العالمي للمرة الثالثة في نسخة مونديال مكسيكو على ملعب ازتيكا عام 1970 معتمرا القبعة المكسيكية التقليدية "سومبريرو". وعنونت "ال اونيفرسال" الاكوادورية "وداعا بيليه، لاعب كرة القدم الخارق".

بريطانيا

كتبت الكاتب الصحفي جون كارين في صحيفة "ذي تايمز" فقال: "كنت اعتقد بان ميسي هو الأفضل على مر الأزمنة، لكني أيقنت الآن بأنه بيليه".

أما ريتشارد وليامس فكتب في صحيفة "ذي غارديان" قائلاً: "أول نجم عالمي لكرة القدم اعطى البسمة للجميع، ومراوغاته المجنونة لم تكن لتنتقص من قيمة منافسيه".

الأرجنتين

عنونت صحيفة "كلارين" تغطيتها بعنوان: "وفاة بيليه، أول نجم لكرة القدم العالمية"، فيما كتب لويس فينكر مقالاً بعنوان "كبير بين الكبار"

أما صحيفة "أوليه" فنشرت تغطية خاصة بعنوان" "كرة القدم تبكي، وفاة بيليه" جاء فيها: "بغض النظر عن العداوة بين الأرجنتين والبرازيل، لا أحد يشك بأن بيليه كان أحد اعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، وبالنسبة الى كثيرين يتفوق على دييغو مارادونا وليونيل ميسي. ما هو أكيد، انه طبع حقبة منذ بدايته كمراهق في صفوف سانتوس ومنتخب البرازيل.

الولايات المتحدة

نشرت صحيفة نيويورك تايمز تغطية خاصة عن وفاة بيليه بعنوان "وجه كرة القدم العالمية"، وقالت الصحيفة إن بيليه "ساهم بزيادة عشبية كرة القدم في الولايات المتحدة". أما صحيفة واشنطن بوست فكتبت أن "البرازيل والعالم في حداد، لم يكن هناك سوى بيليه واحد"

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)