الملكة اليزابيث تحتفل بمرور 70 عاما على اعتلاء العرش البريطاني

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احتفلت اليزابيث الثانية بمرور سبعين عاما على اعتلاءها عرش بريطانيا. الجديد أن اليزابيث أعربت عن أمنيتها أن تصبح كاميلا زوجة ابنها ملكة يوما عندما يعتلي تشارلز العرش.
تحتفل الملكة إليزابيث الثانية الأحد بالذكرى السبعين لاعتلائها عرش بريطانيا غداة إعلانها أنها تأمل في أن تحمل كاميلا زوجة ولي العهد الأمير تشارلز لقب ملكة بصفتها زوجته عند اعتلائه العرش. خطوة تنهي الجدل بين البريطانيين.
أعلن مقر إقامة ولي العهد البريطاني إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا، مؤكداً أنه "ظهرت على ولي العهد أعراض طفيفة، ولكن صحته جيدة، وكان يعمل من البيت طوال الأيام الماضية كالمعتاد".
بعد 26 عاما على أشهر مقابلة في تاريخ العائلة الملكية البريطانية، اعتذر الصحافي مارتن بشير عن أساليب غير أخلاقية قام بها لإجراء مقابلة مع الأميرة ديانا، لكنه رفض الربط بين المقابلة وبين وفاة الأميرة. والقناة أيضا اعتذرت.
وجه الأمير البريطاني وليام انتقادات مبطنة لأصحاب المليارات المنخرطين في سباق سياحة الفضاء، في الوقت الذي تواجه فيه الأرض مشكلات بيئية لم يوجد لها حل حتى الآن، على حد تعبيره. فمن كان يقصد بكلامه؟
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