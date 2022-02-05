الملكة اليزابيث تحتفل بمرور 70 عاما على اعتلاء العرش البريطاني

فضيحة "خداع" ديانا.. صحافي "بي بي سي" يعتذر ويرفض تحميله المسؤولية

بعد 26 عاما على أشهر مقابلة في تاريخ العائلة الملكية البريطانية، اعتذر الصحافي مارتن بشير عن أساليب غير أخلاقية قام بها لإجراء مقابلة مع الأميرة ديانا، لكنه رفض الربط بين المقابلة وبين وفاة الأميرة. والقناة أيضا اعتذرت.