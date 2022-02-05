 الملكة اليزابيث تحتفل بمرور 70 عاما على اعتلاء العرش البريطاني | DW الأخبار | DW | 07.02.2022

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DW الأخبار

الملكة اليزابيث تحتفل بمرور 70 عاما على اعتلاء العرش البريطاني

احتفلت اليزابيث الثانية بمرور سبعين عاما على اعتلاءها عرش بريطانيا. الجديد أن اليزابيث أعربت عن أمنيتها أن تصبح كاميلا زوجة ابنها ملكة يوما عندما يعتلي تشارلز العرش.

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