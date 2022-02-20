 الملكة إليزابيث تخضع للإشراف الطبي والأطباء ″قلقون″ بشأن صحتها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.09.2022

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الملكة إليزابيث تخضع للإشراف الطبي والأطباء "قلقون" بشأن صحتها

حالة من القلق على صحة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا التي أوصى الأطباء بوضعها تحت الملاحظة الطبية، فيما توجه أفراد أسرتها لمقر إقامتها في قلعة بالمورال باسكتلندا.

الملكة إليزابيث الثانية (21/4/2022)

قصر باكنجهام: الملكة إليزابيث الثانية تخضع للإشراف الطبي والأطباء قلقون بشأن صحتها (أرشيف)

   

توجه  الأمير تشارلز  ولي عهد بريطانيا وابنه الأمير وليام إلى مقر إقامة  الملكة إليزابيث في قلعة بالمورال في اسكتلندا، بعد أنباء عن قلق الأطباء على صحتها. وقال متحدث باسم كلارنس هاوس "سافر صاحبا السمو الملكي أمير ويلز ودوقة كورنوال إلى بالمورال". وأكد مصدر في قصر كينزنجتون توجه وليام إلى بالمورال. وأعلن قصر باكنغهام اليوم أن الأطباء يشعرون بالقلق على صحة الملكة (96 عاما) وأوصوا بوضعها تحت الملاحظة الطبية.

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احتفالا بمرور 70 عاما على اعتلاء الملكة إليزابيث عرش بريطانيا، قامت دار السكة البريطانية بسك عملة تعتبر الأكبر على الإطلاق يبلغ حجمها 15 كيلوغرام وقيمتها 15 ألف جنيه استرليني.

بمناسبة اليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش، أطلت الملكة إليزابيث الثانية على شرفة قصر باكنغهام وسط تصفيق آلاف الأشخاص مع بدء اليوم الأول من الاحتفالات. وتثير صحة الملكة البالغة من العمر 96 عاما قلقا في الفترة الأخيرة.

فازت ليز تراس برئاسة حزب المحافظين البريطاني وبالتالي رئاسة الوزراء، متغلبة على وزير الخزانة السابق ريشي سوناك، فهل تحذو تراس حذو رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر التي كانت تُلقب "بالمرأة الحديدية"؟

وتعاني الملكة، وهي الأطول بقاء في حكم بريطانيا والأكبر عمرا بين ملوك العالم، مما وصفها قصر باكنغهام "بمشكلات عرضية في الحركة" منذ نهاية العام الماضي.

وقد اضطرت إلى تقليص ارتباطاتها العامة منذ ذلك الحين، وألغت أمس الأربعاء اجتماعا افتراضيا كان مقررا مع كبار الوزراء، بعدما نصحها الأطباء بالراحة. والتقطت العدسات صورا لها في اليوم السابق وهي تستقبل ليز تراس رئيسة الوزراء الجديدة ، في مقرها الاسكتلندي بقلعة بالمورال.

وقال القصر في بيان إنه "بعد مزيد من التقييم هذا الصباح، أعرب أطباء الملكة عن قلقهم على صحة جلالتها وأوصوا ببقائها تحت الملاحظة الطبية". وأعربت تراس عن قلق الدولة بأسرها إزاء هذه الأنباء. وأضافت "قلبي، وقلوب كل الناس في أنحاء المملكة المتحدة مع جلالة الملكة وعائلتها في هذا الوقت".

ا.ف/ ع.ج.م    (رويترز، د.ب.أ)

 

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