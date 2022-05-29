الملكة إليزابيث الثانية.. ما سر بقائها 70 عاما على العرش؟

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الملكة إليزابيت الثانية تطلّ من شرفة قصرها على وقع تصفيق الآلاف، وذلك في اليوم الأول من الاحتفال باليوبيل البلاتيني لتربّعها على العرش قبل سبعين عامًا.
بمناسبة اليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش، أطلت الملكة إليزابيث الثانية على شرفة قصر باكنغهام وسط تصفيق آلاف الأشخاص مع بدء اليوم الأول من الاحتفالات. وتثير صحة الملكة البالغة من العمر 96 عاما قلقا في الفترة الأخيرة.
تحتفل الملكة إليزابيث الثانية الأحد بالذكرى السبعين لاعتلائها عرش بريطانيا غداة إعلانها أنها تأمل في أن تحمل كاميلا زوجة ولي العهد الأمير تشارلز لقب ملكة بصفتها زوجته عند اعتلائه العرش. خطوة تنهي الجدل بين البريطانيين.
أعلن قصر باكنغهام الأحد أن الفحوص أثبتت إصابة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا بفيروس كورونا، مؤكداً أنها تعاني من أعراض بسيطة. ومن المتوقع أن تواصل بعض المهام البسيطة هذا الأسبوع.
تتوالى بيانات النعي من زعماء العالم بوفاة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية. وأشاد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بدور الأمير الراحل في المصالحة بين ألمانيا وبريطانيا. وأعلنت عدة دول تنكيس أعلامها.
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