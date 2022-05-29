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الملكة إليزابيث الثانية.. ما سر بقائها 70 عاما على العرش؟

الملكة إليزابيت الثانية تطلّ من شرفة قصرها على وقع تصفيق الآلاف، وذلك في اليوم الأول من الاحتفال باليوبيل البلاتيني لتربّعها على العرش قبل سبعين عامًا.