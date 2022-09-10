الملكة إليزابيث الثانية تبدأ رحلة وداع مملكتها من قلعة بالمورال إلى إدنبره

"سقط جسر لندن" ـ هكذا تودع بريطانيا ملكتها إليزابيث الثانية

الخطط السرية بشأن مسار الأحداث التي تشهدها بريطانيا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية جرى التحضير لها منذ وقت طويل فيما يُطلق عليها "عملية جسر لندن". وهذه هي تفاصيل خطة الأيام العشر من إعلان الوفاة وحتى الدفن.