الملكة إليزابيث الثانية تبدأ رحلة وداع مملكتها من قلعة بالمورال إلى إدنبره

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بدأ موكب الملكة إليزابيث الثانية رحلته البطيئة إلى إنكلترا عبر إدنبرة، العاصمة الاسكتلندية، حيث سيبقى جثمانها حتى يوم الثلاثاء. واصطف المواطنون لمتابعة الملكة في رحلتها الأخيرة.
غادر نعش ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بالمورال في طريقها إلى إدنبره. وبدا المواطنون في الاحتشاد بقرية بالاتير لمشاهدة النعش في رحلة أخيرة للملكة التي سوف تنتهى بمراسم الجنازة في 19 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.
الخطط السرية بشأن مسار الأحداث التي تشهدها بريطانيا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية جرى التحضير لها منذ وقت طويل فيما يُطلق عليها "عملية جسر لندن". وهذه هي تفاصيل خطة الأيام العشر من إعلان الوفاة وحتى الدفن.
حالة من القلق على صحة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا التي أوصى الأطباء بوضعها تحت الملاحظة الطبية، فيما توجه أفراد أسرتها لمقر إقامتها في قلعة بالمورال باسكتلندا.
على مدى عقود، ظلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية رمزا للمملكة المتحدة منذ أن اعتلت العرش عام 1953. التقرير التالي يرصد أبزر محطات الملكة إليزابيث على عرش بريطانيا.
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