 الملكة إليزابيث الثانية تبدأ رحلة وداع مملكتها من قلعة بالمورال إلى إدنبره | DW الأخبار | DW | 11.09.2022

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الملكة إليزابيث الثانية تبدأ رحلة وداع مملكتها من قلعة بالمورال إلى إدنبره

بدأ موكب الملكة إليزابيث الثانية رحلته البطيئة إلى إنكلترا عبر إدنبرة، العاصمة الاسكتلندية، حيث سيبقى جثمانها حتى يوم الثلاثاء. واصطف المواطنون لمتابعة الملكة في رحلتها الأخيرة.

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