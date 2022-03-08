الملف النووي - طهران تتمسك بـ"خطوطها الحمراء" وتطلق قمرا عسكريا

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الثلاثاء (الثامن من مارس/آذار 2022) إن بلاده "لم ولن تتراجع عن أي من هذه الخطوط الحمراء" التي وضعتها فيما يتعلق بالمفاوضات بشأن ملفها النووي.

وقال رئيسي إن "الحكومة تواصل المفاوضات النووية بما يتفق تماما مع المبادئ والإطار الذي حدده الزعيم الأعلى"، في إشارة لآية الله علي خامنئي الذي له الكلمة الفصل في قرار طهران.

جاء ذلك بعد أن قال الاتحاد الأوروبي إن الوقت حان لتتخذ واشنطن وطهران القرارات السياسية اللازمة للتوصل إلى اتفاق. وقال إنريكي مورا مسؤول الاتحاد الأوروبي لتنسيق المحادثات أمس الاثنين إنه يجب اتخاذ القرارات السياسية اللازمة لاختتام المفاوضات بنجاح في الأيام القليلة المقبلة.

وتسعى إيران إلى رفع جميع العقوبات وتريد ضمانات من الولايات المتحدة بأنها لن تتخلى عن الاتفاق مرة أخرى بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض العقوبات على طهران.

ووصلت المفاوضات المستمرة منذ 11 شهرا لإحياء الاتفاق النووي، المبرم عام 2015 والذي رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، إلى مراحلها النهائية . وقالت الأطراف المشاركة في المحادثات الأسبوع الماضي إن من المتوقع التوصل إلى اتفاق في غضون أيام.

ويقول دبلوماسيون إنه ما زالت هناك حاجة للتغلب على العديد من الخلافات في المحادثات التي تضررت كذلك بسبب مطالبة روسيا في اللحظة الأخيرة بضمان من الولايات المتحدة بأن التجارة والاستثمار والتعاون العسكري التقني الروسي مع إيران لن تعرقله العقوبات المرتبطة بغزوها لأوكرانيا.

وقلل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من هذا الأمر وقال خلال زيارة لإستونيا "نواصل العمل لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى الامتثال المتبادل مع إيران للاتفاق. وتواصل روسيا المشاركة في هذه الجهود ولها مصلحتها الخاصة في ضمان عدم قدرة إيران على امتلاك سلاح نووي".

طهران تعلن نجاج إطلاق قمر صناعي عسكري ثان

وفي خطوة متزامنة مع مراحل حاسمة في مباحثات إيران والقوى الكبرى، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نجح في وضع القمر الصناعي العسكري الثاني "نور2" في مداره على ارتفاع 500 كيلومتر من الأرض، حسب نقلت وسائل إعلام إيرانية حكومية.

وكانت الجمهورية الإسلامية قد أطلقت أول قمر صناعي عسكري سمته نور في أبريل نيسان 2020 لتضعه في مدار على ارتفاع 425 كيلومترا فوق سطح الأرض.

ويُعتبر وضع قمر صناعي ثان في مداره بمثابة تقدم كبير للجيش الإيراني، مما يثير مخاوف بشأن برامج إيران النووية والصاروخية.

ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن جعفر أبادي قائد وحدة الفضاء في القوة الجوية-الفضائية بالحرس الثوري الإيراني قوله إن إيران ستطلق "سلسلة من الأقمار الصناعية التي تحمل اسم نور في السنوات المقبلة" من خلال برنامج "يهدف إلى تثبيت مجموعة متنوعة من الأقمار الصناعية العلمية والبحثة والدفاعية في مدار منخفض حول الأرض ومن ثم الوصول إلى مدار يبلغ ارتفاعه 36 ألف كيلومتر".

ويقول الجيش الأمريكي إن نفس التكنولوجيا الباليستية طويلة المدى، المستخدمة لوضع الأقمار الصناعية في مداراتها، ربما تسمح أيضا لطهران بإطلاق أسلحة ذات مدى أطول وربما تحمل رؤوسا حربية نووية.

وتنفي طهران التأكيدات الأمريكية بأن مثل هذا النشاط غطاء لتطوير صواريخ باليستية، وتقول إنها لم تسع قط لتطوير أسلحة نووية.

ع.ج.م/ص.ش (رويترز، أ ف ب)