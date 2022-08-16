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الملف النووي الإيراني

في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بين إيران والدول العظمى + ألمانيا. وفي عهد الرئيس جو بايدن تم استئناف المفاوضات بهدف العودة للاتفاق الذي لم تكتمل تفاصيله بعد.

يعود تاريخ برنامج إيران النووي موضع الاختلاف بين إيران والغرب إلى فترة ما قبل الثورة الإسلامية بزعامة الخميني، فقد تم إطلاق البرنامج خلال حكم الشاه في خمسينات القرن الماضي بدعم من الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى. ومع توسيع البرنامج بعد الثورة ازدادت الخلافات المستمرة مع الغرب على ضوء المخاوف من احتمال سعي طهران لامتلاك سلاح نووي.

وفد أوروبي يزور غزة لأول مرة منذ التصعيد الأخير مع إسرائيل

وفد أوروبي يزور غزة لأول مرة منذ التصعيد الأخير مع إسرائيل 16.08.2022

وصل وفد دبلوماسي أوروبي إلى قطاع غزة في زيارة تفقدية هي الأولى منذ جولة التوتر الأخيرة بين حركة "الجهاد الإسلامي" وإسرائيل قبل أكثر من عشرة أيام.

الأمم المتحدة ترفض اتهامات روسية بشأن محطة زاباروجيا النووية

الأمم المتحدة ترفض اتهامات روسية بشأن محطة زاباروجيا النووية 16.08.2022

الأمم المتحدة ترفض اتهامات روسيا لها بمنع موظفي وكالة الطاقة زيارة محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا والتي تشهد قتالا حول محيطها عقب سيطرة روسية. وزيلينسكي يناشد المجتمع الدولي بعدم "الاستسلام للابتزاز النووي" الروسي.

أنباء عن مقتل اربعة عناصر من فاغنر على يد جهاديين في مالي

أنباء عن مقتل اربعة عناصر من فاغنر على يد جهاديين في مالي 16.08.2022

في وقت تستكمل فيه فرنسا سحب قواتها من مالي، جهاديون يعلنون عبر قنواتهم الدعائية قتل أربعة من عناصر فاغنر الروسية في مالي، وهو ما أكدته مصادر محلية وطبية، لم ترغب في الكشف عن هويتها.

إيران ترد رسميا على أحدث مقترح بشأن ملفها النووي

إيران ترد رسميا على أحدث مقترح بشأن ملفها النووي 16.08.2022

ردت طهران على صيغة التسوية المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي، ووزير خارجيتها يطالب واشنطن بـ "المرونة" تجاه نقاط التباين الثلاث المتبقية. في المقابل، وفي انتظار ردّها، واشنطن تشدد مجدداً على أن الكرة في الملعب الإيراني.

مهاجم سلمان رشدي عاد أكثر تدينًا بعد رحلة إلى لبنان

مهاجم سلمان رشدي عاد "أكثر تدينًا" بعد رحلة إلى لبنان 15.08.2022

لا يعرف الكثير عن هادي مطر الذي طعن الكاتب سلمان رشدي، رغم أن بعض وسائل الإعلام الأمريكية قالت إن لديه ميولًا شيعية متطرفة وأنه متعاطف مع الحرس الثوري الإيراني. الآن تكلمت والدته وقدمت معلومات عن آخر زيارة له إلى لبنان.

عقود من التدخل العسكري في أفريقيا.. فرنسا تكمل انسحابها من مالي!

عقود من التدخل العسكري في أفريقيا.. فرنسا تكمل انسحابها من مالي! 15.08.2022

بعد نحو عقد من التدخل العسكري في مالي، استكمل الجيش الفرنسي انسحابه من البلد الأفريقي في ظل خلاف مع المجلس العسكري الحاكم. وتدخلت فرنسا عسكرياً نحو أربعين مرة في الأراضي الأفريقية خلال خمسين عاماً مضت، هنا لمحة عنها.
كينيا.. إعلان فوز روتو بالرئاسة وانقسام في مفوضية الانتخابات

كينيا.. إعلان فوز روتو بالرئاسة وانقسام في مفوضية الانتخابات 15.08.2022

رغم إعلان رئيس مفوضية الانتخابات في كينيا فوز نائب الرئيس الحالي، وليام روتو، في الانتخابات الرئاسية، تبرأ مسؤولون كبار في المفوضية من النتيجة، ما يثير مخاوف من أعمال عنف على غرار ما حصل عقب انتخابات سابقة.
زيادة رسوم الغاز بألمانيا.. شولتس يتعهد بحزمة مساعدات جديدة

زيادة رسوم الغاز بألمانيا.. شولتس يتعهد بحزمة مساعدات جديدة 15.08.2022

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بإطلاق حزمة مساعدات جديدة لتخفيف العبء عن مواطنيه، وذلك بعد الإعلان عن زيارة رسوم الغاز في الخريف المقبل في خطوة تهدف إلى مساعدة مستوردي الغاز المتضررين من تراجع إمدادات الغاز الروسي.
التحالف الدولي يعلن إحباط هجوم على قاعدة التنف بسوريا

التحالف الدولي يعلن إحباط هجوم على قاعدة التنف بسوريا 15.08.2022

أعلن التحالف الدولي ضد "داعش" إحباط هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة التنف العسكرية في جنوب شرق سوريا، من دون توجيه الاتهام لأي جهة. وهذا ليس أول هجوم يتم إحباطه على القاعدة التي تتركز بالقرب منها فصائل مدعومة من إيران.
بسبب نقص الإمدادات ألمانيا ترفع رسوم الغاز في الخريف المقبل

بسبب نقص الإمدادات ألمانيا ترفع رسوم الغاز في الخريف المقبل 15.08.2022

سيواجه عملاء الغاز في ألمانيا تكاليف إضافية كبيرة اعتبارا من الخريف المقبل وذلك في سياق تراجع إمدادات الغاز الروسي. وارتفعت أسعار الطاقة في أكبر اقتصاد في أوروبا، كما زادت تكلفة المعيشة بشكل كبير بسبب الحرب في أوكرانيا.
إيران تنفي أي علاقة بالهجوم على سلمان رشدي

إيران تنفي أي علاقة بالهجوم على سلمان رشدي 15.08.2022

في أول رد فعل لها، شددت طهران على عدم وجود أي علاقة بينها وبين الشخص الذي هاجم الكاتب سلمان رشدي. ويذكر أن وسائل إعلام إيرانية عبرت عن "شماتتها" وأشادت بالمتهم الذي حاول قتل الكاتب البريطاني.
تايوان ـ الصين تستعرض قوتها مجددا تزامنا مع زيارة وفد أمريكي

تايوان ـ الصين تستعرض قوتها مجددا تزامنا مع زيارة وفد أمريكي 15.08.2022

وصل وفد مكون خمسة نواب أمريكيين بارزين إلى تايوان وذلك لإظهار دعم واشنطن للجزيرة، فيما أعلنت الصين تنظيم مناورات عسكرية جديدة في محيط تايوان التي تعتبرها جزءا من أراضيها وتتعهّد باستعادتها ولو بالقوة.
طهران تتحدث عن تطور نسبي في المفاوضات النووية

طهران تتحدث عن "تطور نسبي" في المفاوضات النووية 15.08.2022

أكدت طهران حصول تقدم "نسبي" في المفاوضات النووية، مشيرة لوجود فرصة لإحياء الاتفاق مع القوى العالمية، إذا تم احترام ما أسمته بالخطوط الحمراء لطهران، في وقت ينتظر فيه الاتحاد الأوروبي ردا رسميا إيرانيا بشأن مسودة الاتفاق.
في ذكرى عودة طالبان ـ برلين تنتقد وضع النساء بأفغانستان

في ذكرى عودة طالبان ـ برلين تنتقد وضع النساء بأفغانستان 15.08.2022

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن أسفها لما اعتبرته معاناة النساء والفتيات وتراجع حقوقهن في أفغانستان تحت حكم حركة طالبان وذلك بمناسبة مرور عام على استعادة الحركة الحكم في البلاد.
مصادر سورية: مقتل ثلاثة عسكريين في غارات جوية إسرائيلية

مصادر سورية: مقتل ثلاثة عسكريين في غارات جوية إسرائيلية 14.08.2022

ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن ثلاثة عسكريين قتلوا في غارات جوية إسرائيلية استهدفت بالخصوص "نقاطا بمحيط محافظة طرطوس" الساحلية، وعلى بعد ثماني كيلومترات عن القاعدة الروسية. ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا.
مسؤول أوكراني: خطر محطة زابوريجيا النووية يزداد كل يوم

مسؤول أوكراني: خطر محطة زابوريجيا النووية يزداد كل يوم 14.08.2022

حذّر رئيس بلدية المدينة التي تقع فيها محطة زابوريجيا من أن خطر وقوع كارثة في المحطة النووية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية "يزداد كل يوم"، فيما دان الرئيس الأوكراني ما سماه "الابتزاز الروسي" حول الموقع النووي.
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