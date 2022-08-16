الملف النووي الإيراني

في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بين إيران والدول العظمى + ألمانيا. وفي عهد الرئيس جو بايدن تم استئناف المفاوضات بهدف العودة للاتفاق الذي لم تكتمل تفاصيله بعد.

يعود تاريخ برنامج إيران النووي موضع الاختلاف بين إيران والغرب إلى فترة ما قبل الثورة الإسلامية بزعامة الخميني، فقد تم إطلاق البرنامج خلال حكم الشاه في خمسينات القرن الماضي بدعم من الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى. ومع توسيع البرنامج بعد الثورة ازدادت الخلافات المستمرة مع الغرب على ضوء المخاوف من احتمال سعي طهران لامتلاك سلاح نووي.