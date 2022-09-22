 الملح والصحة | صحتك بين يديك | DW | 22.09.2022

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صحتك بين يديك

الملح والصحة

كثرة الملح قد ترفع ضغط الدم وتتلف الكلى والأمعاء. فكيف نتجنب الملح في الطعام؟

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