الملح والصحة

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كثرة الملح قد ترفع ضغط الدم وتتلف الكلى والأمعاء. فكيف نتجنب الملح في الطعام؟
التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو، اسم يخفي أحد أكثر أمراض المناعة الذاتية شيوعاً في العالم، حيث يهاجم جهاز المناعة نفسه. فما هو هذا المرض؟ وما هي أسباب وأعراض مرض الخمول في الغدة الدرقية، الذي يسبب مشاكل صحية مختلفة؟
للشمس فوائد صحية جمة، فهي تمد الجسم بفيتامبن دال، كما أن ضوء الشمس يجلب السعادة النفسية، وعلى العكس من ذلك يتسبب احتجاب الشمس بالكآبة والإحباط والخمول، لذا ينصح الخبراء بحمامات شمس لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة في اليوم.
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