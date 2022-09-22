الملح والصحة

هل تحفز أشعة الشمس هرمون السعادة لدى البشر؟

للشمس فوائد صحية جمة، فهي تمد الجسم بفيتامبن دال، كما أن ضوء الشمس يجلب السعادة النفسية، وعلى العكس من ذلك يتسبب احتجاب الشمس بالكآبة والإحباط والخمول، لذا ينصح الخبراء بحمامات شمس لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة في اليوم.