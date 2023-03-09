الملاكمة سلاح جديد للمرأة في إثبات الذات

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الملاكمة لم تعد رياضة مقصورة على الرجال في الكثير من دول العالم. وفي جمهورية الرأس الأخضر أثبتت بعض النساء أهمية الملاكمة في التخلص من التحيز .
يمكن لطبيعة الرياضة المنظمة أن "تديم قضية الابتزاز الجنسي"، بحسب الهيئة دولية لمكافحة الفساد. فقد لفتت قضايا الاعتداء الجنسي البارزة والمتفشية في الرياضة الانتباه العالمي إليها، غير أن المشاكل ما زالت عميقة.
أثار رفض لاعبات منتخب النرويج للكرة الشاطئية ارتداء "البكيني" خلال بطولة أوروبا، الجدل حول زي اللاعبات الذي يتعين عليهن ارتداؤه. فهل يحق لهن اختيار الزي الرياضي الخاص بهن خلال المنافسات الرياضية؟
بعد أن أصبح منتخب المغرب لكرة القدم للسيدات أول منتخب عربي يتأهل إلى كأس العالم للسيدات، انتعشت الآمال في أن يدفع هذا الإنجاز المغربي إلى تعزيز شعبية كرة القدم النسائية في العالم العربي، وهناك مؤشرات إيجابية قد بدأت.
دورة طوكيو 2020 تستعد لتحقيق رقم قياسي جديد. ويتعلق الأمر هنا بالمشاركة النسائية في الألعاب الأولمبية غير المسبوقة. لكن هذا المعطى الإيجابي لم يحظ بالاهتمام اللازم بسبب تحديات جائحة كورونا.
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