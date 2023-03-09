 الملاكمة سلاح جديد للمرأة في إثبات الذات | DW الأخبار | DW | 11.03.2023

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الملاكمة سلاح جديد للمرأة في إثبات الذات

الملاكمة لم تعد رياضة مقصورة على الرجال في الكثير من دول العالم. وفي جمهورية الرأس الأخضر أثبتت بعض النساء أهمية الملاكمة في التخلص من التحيز .

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