الملاكمة سلاح جديد للمرأة في إثبات الذات

هل يغير منتخب سيدات المغرب صورة كرة القدم النسائية العربية؟

بعد أن أصبح منتخب المغرب لكرة القدم للسيدات أول منتخب عربي يتأهل إلى كأس العالم للسيدات، انتعشت الآمال في أن يدفع هذا الإنجاز المغربي إلى تعزيز شعبية كرة القدم النسائية في العالم العربي، وهناك مؤشرات إيجابية قد بدأت.