تم افتتاح الملعب في شمال غرب لندن في عام 1923، وكان موقعا لأحد أكثر النهائيات تميزا في تاريخ كأس العالم لعام 1966. "هدف ويمبلي" لجيف هيرست في الدقيقة 101 هو واحد من أشهر الأهداف في تاريخ كرة القدم. وفازت إنجلترا أمام حوالي 97 ألف متفرج بنتيجة 4-2 على ألمانيا. بعد أن استضاف ويمبلي أيضا نهائي بطولة أمم أوروبا في عام 1996، تم هدمه في عام 2003 ثم أعيد بناؤه في نفس الموقع.