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الهجرةمالي

الملاذ الأخير - بوابة الصحراء

١٠ نوفمبر ٢٠٢٣

غاو هي بوابة الصحراء، فالآلاف ومن جميع أنحاء أفريقيا يمرون عبر مدينة غاو في مالي. ويتوقف الكثير منهم عند مأوى يعتبر نقطة التجمع الوحيدة للمهاجرين قبل عبورهم الصحراء الكبرى في طريقهم إلى أوروبا.

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منذ عقود من الزمان تعتبر غاو محطة عبور مهمة للمهاجرين في رحلتهم الطويلة إلى أوروبا. وقد أصبحت المدينة المالية في منطقة الساحل أيضًا ملجأً لكل أولئك الذين انتهى حلمهم بالوصول إلى أوروبا وبات عليهم العودة إلى أوطانهم. طرق كل هؤلاء تتقاطع في مكان واحد هو "مأوى المهاجرين". يرحب مركز الهجرة بمئات الأشخاص كل عام: الشجعان الذين يحاولون بلا كلل مجددا وأولئك الذين يشقون طريقهم إلى أوروبا للمرة الأولى يأتون من جميع أنحاء إفريقيا: مالي، الكاميرون، بوركينا فاسو، الكونغو، غانا، غينيا، النيجر، ساحل العاج، ليبيريا، أنغولا والسنغال. يستقبلهم هذا المأوى ذو الجدران الملونة بكل مخاوفهم وأحزانهم وآمالهم. تبلغ إستر من العمر 15 عامًا و كادي 16 عاما. تتوقف المراهقتان من بوركينا فاسو في المأوى وتستجمعان القوة في رحلتهما نحو الشمال، وقد تصادقتا مع المهاجرة ناتاشا التي فقدت على مر السنين كل أمل في رؤية أقاربها مرة أخرى. الفتيات الثلاث صرن مثل أسرة تتشارك لحظات الفرح والأمل والرعاية. أما مأوى المهاجرين فيتحدى الصحراء - مثل القلعة الهشة التي تهمس بالأحلام والكوابيس لأولئك الذين يريدون الهجرة.

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