الملاذ الأخير - بوابة الصحراء

منذ عقود من الزمان تعتبر غاو محطة عبور مهمة للمهاجرين في رحلتهم الطويلة إلى أوروبا. وقد أصبحت المدينة المالية في منطقة الساحل أيضًا ملجأً لكل أولئك الذين انتهى حلمهم بالوصول إلى أوروبا وبات عليهم العودة إلى أوطانهم. طرق كل هؤلاء تتقاطع في مكان واحد هو "مأوى المهاجرين". يرحب مركز الهجرة بمئات الأشخاص كل عام: الشجعان الذين يحاولون بلا كلل مجددا وأولئك الذين يشقون طريقهم إلى أوروبا للمرة الأولى يأتون من جميع أنحاء إفريقيا: مالي، الكاميرون، بوركينا فاسو، الكونغو، غانا، غينيا، النيجر، ساحل العاج، ليبيريا، أنغولا والسنغال. يستقبلهم هذا المأوى ذو الجدران الملونة بكل مخاوفهم وأحزانهم وآمالهم. تبلغ إستر من العمر 15 عامًا و كادي 16 عاما. تتوقف المراهقتان من بوركينا فاسو في المأوى وتستجمعان القوة في رحلتهما نحو الشمال، وقد تصادقتا مع المهاجرة ناتاشا التي فقدت على مر السنين كل أمل في رؤية أقاربها مرة أخرى. الفتيات الثلاث صرن مثل أسرة تتشارك لحظات الفرح والأمل والرعاية. أما مأوى المهاجرين فيتحدى الصحراء - مثل القلعة الهشة التي تهمس بالأحلام والكوابيس لأولئك الذين يريدون الهجرة.