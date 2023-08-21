 الملاذ الأخير - بوابة الصحراء | تقارير جديدة | DW | 21.08.2023

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تقارير جديدة

الملاذ الأخير - بوابة الصحراء

غاو هي بوابة الصحراء، فالآلاف ومن جميع أنحاء أفريقيا يمرون عبر مدينة غاو في مالي. ويتوقف الكثير منهم عند مأوى يعتبر نقطة التجمع الوحيدة للمهاجرين قبل عبورهم الصحراء الكبرى في طريقهم إلى أوروبا.

Die letzte Zuflucht - Das Haus am Tor zur Sahara

Die letzte Zuflucht - Das Haus am Tor zur Sahara

منذ عقود من الزمان تعتبر غاو محطة عبور مهمة للمهاجرين في رحلتهم الطويلة إلى أوروبا. وقد أصبحت المدينة المالية في منطقة الساحل أيضًا ملجأً لكل أولئك الذين انتهى حلمهم بالوصول إلى أوروبا وبات عليهم العودة إلى أوطانهم. طرق كل هؤلاء تتقاطع في مكان واحد هو "مأوى المهاجرين".

 

Die letzte Zuflucht - Das Haus am Tor zur Sahara

يرحب مركز الهجرة بمئات الأشخاص كل عام: الشجعان الذين يحاولون بلا كلل مجددا وأولئك الذين يشقون طريقهم إلى أوروبا للمرة الأولى يأتون من جميع أنحاء إفريقيا: مالي، الكاميرون، بوركينا فاسو، الكونغو، غانا، غينيا، النيجر، ساحل العاج، ليبيريا، أنغولا والسنغال. يستقبلهم هذا المأوى ذو الجدران الملونة بكل مخاوفهم وأحزانهم وآمالهم.

 

Die letzte Zuflucht - Das Haus am Tor zur Sahara

تبلغ إستر من العمر 15 عامًا و كادي  16 عاما. تتوقف المراهقتان من بوركينا فاسو في المأوى وتستجمعان القوة في رحلتهما نحو الشمال، وقد تصادقتا مع المهاجرة ناتاشا التي فقدت على مر السنين كل أمل في رؤية أقاربها مرة أخرى. الفتيات الثلاث صرن مثل أسرة تتشارك لحظات الفرح والأمل والرعاية. أما مأوى المهاجرين فيتحدى الصحراء - مثل القلعة الهشة التي تهمس بالأحلام والكوابيس لأولئك الذين يريدون الهجرة. 

 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 04 سبتمبر/أيلول 2023 – 03:00 UTC
الإثنين 04 سبتمبر/أيلول 2023 – 07:00 UTC
الإثنين 04 سبتمبر/أيلول 2023 – 13:00 UTC
الثلاثاء 05 سبتمبر/أيلول 2023 – 09:00 UTC
الأربعاء 06 سبتمبر/أيلول 2023 – 01:00 UTC
الخميس 07 سبتمبر/أيلول 2023 – 11:00 UTC
الخميس 07 سبتمبر/أيلول 2023 – 15:00 UTC
السبت 09 سبتمبر/أيلول 2023 - 05:00 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

 

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