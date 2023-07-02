الملابس الداخلية خزان للبكتيريا.. فمتى ينبغي التخلص منها؟

تشير بعض الدراسات والنصائح إلى ضرورة التخلص من الملابس الداخلية بعد عام من شرائها، نظرا للبكتيريا التي تتجمع فيها. وفي هذا الإطار نشر موقع RTL الألماني تصريحا لخبيرة النظافة الداخلية الدكتور شيرين لاكاني تنصح فيه بتغيير كل السراويل الداخلية مرة في العام .
وأوضحت الخبيرة "هناك أبحاث تشير إلى أنه حتى غسل الملابس الداخلية في الغسالة لا يخلصها دائما من الباكتيريا مثل بكتيريا الإشريكية القولونية".
وللتأكد من هذه الفرضية قام موقع utopia.de الألماني بإجراء مقابلة مع رئيس قسم في "اتحاد صناعة المنظفات والعناية الشخصية " الألماني بيرنت غلاسل وسألته عن مدى نظافة الملابس الداخلية بعد الغسيل.
يؤكد غلاسل على أنه بعد الغسيل والشطف في الغسالة، تبقى البكتيريا موجودة على الأقمشة . لكنه يضيف: "عادة لا تسبب هذه البكتيريا أي مشاكل صحية. وحتى لو كانت الملابس "خالية من الجراثيم" بعد الغسيل والشطف ، فعند إخراجها من الغسالة ولمسها بيديك ، ستعود البكتيريا إلى الألبسة".
ما يعني أنه حتى بعد الغسيل تبقى الملابس الداخلية غير خالية تمامًا من الجراثيم وهذا أمر منطقي يوضح الدكتور غلاسل حيث أن البكتيريا تنتقل من جلدنا إلى الغسيل بمجرد أن نلمسها أو نلبسها.
ولكن طالما أننا بصحة جيدة ، فليس للبكتيريا أي أضرار صحية. بل إن الكثير من الكائنات الحية الدقيقة هي ضرورة لبشرتنا.
غسل الملابس الداخلية بدرجة حرارة عالية بعد العدوى
يصبح الأمر أكثر إثارة للقلق إذا كنت مصابًا بأمراض معدية وترغب في غسل الملابس الداخلية. فوفقًا لـ اتحاد صناعة المنظفات والعناية الشخصية الالماني، يجب توخي الحذر في حال الإصابة بالأمراض الفطرية وخاصة المبيضات (مرض الخميرة) وسعفة القدم ومرض نوروفيروس.
ففي حالة الإصابة بمرض فطري يجب أن تغسل ملابسك الداخلية وجواربك بشكل منفصل. وإذا كنت مصابًا بعدوى نوروفيروس فاغسل كل ملابسك على حدة وتأكد من غسل الملابس بما لا يقل عن 60 درجة واستخدم مسحوق غسيل شامل.
وبذلك ستحصل على نظافة كاملة لملابسك وفقًا للخبير غلاسل، حسب ما نشر utopia.de. ويتم التأكيد هنا على غسل تلك الملابس في 60 درجة مئوية لقتل الفطريات أو الفيروسات.
وبخلاف ما يذهب إليه البعض من ضرورة التخلص من كل الملابس الداخلية بعد مرور عام على شرائها بسبب البكتيريا التي تتجمع فيها، يرى خبير التنظيف غلاسل إلى أنه لا توجد ضرورة لذلك، مشيرا إلى أنه في حالة التنظيف الجيد للملابس بما في ذلك الملابس الداخلية يمكن ارتدائها أطول مدة ممكنة وفي ذلك حماية للبيئةوللميزانية.
هـ.د/ أ.ح
-
ما لا تعرفه عن ملابسك الداخلية.. حقائق صادمة ونصائح صحية
هل تفضل الملابس الداخلية الواسعة أم الضيقة؟ قبل الجواب، عليك أن تعرف هذه المعلومة، فقد أفادت دراسة أن الرجال الذين يرتدون الملابس الداخلية الضيقة يقل عدد "الحيامن" في سائلهم المنوي بنسبة 25 بالمائة مقارنة بمن يرتدون البوكسر شورت "شورت الملاكمين".
-
ما لا تعرفه عن ملابسك الداخلية.. حقائق صادمة ونصائح صحية
كما أظهر تحليل الهرمونات خلال الدراسة أن الملابس الداخلية المشدودة تتسبب على ما يبدو أيضاً بإنتاج كمية أقل مما يُسمى بالوسائط الكيميائية المسؤولة عن تحفيز تكوين الحيوانات المنوية بشكل عام. وعليه فإن الملابس الداخلية الواسعة لا تشعر المرء بالراحة فقط، بل وتحافظ على خصوبته أيضاً.
-
ما لا تعرفه عن ملابسك الداخلية.. حقائق صادمة ونصائح صحية
كشفت إحصائية لرابطة طبيبات النسائية والتوليد الألمانية إن 35 بالمائة من النساء يرتدين حمالة صدر بقياس أصغر من المناسب وأن أغلب النساء يبدين اهتماماً بالموديل المناسب متناسيات الحجم الصحيح، وهو ما يتسبب لهن بمشاكل صحية...
-
ما لا تعرفه عن ملابسك الداخلية.. حقائق صادمة ونصائح صحية
... ومن هذه المشاكل في اختيار حمالات أصغر حجماً بدرجة واحدة على الأقل، هو تسببها في آلام الرأس والظهر ناهيك عن حالات الشد العضلي، كما يمكن أن تسبب بحمل زائد على مرفق الكتف، ما قد يترك تشوهات دائمة فيه، وفق ما يقول الدكتور هانس كروغر من ميونيخ.
-
ما لا تعرفه عن ملابسك الداخلية.. حقائق صادمة ونصائح صحية
قد تكون حقيقة صادمة للكثيرين، لكن أستاذ علم الأحياء الدقيقة تشارلز غيربا يؤكد في دراسة له أن أغلب الأشخاص يحملون عُشر الغرام من الفضلات البشرية في ملابسهم الداخلية. وتعد هذه المعلومة سبباً كافياً في المداومة على تغيير الملابس الداخلية يومياً.
-
ما لا تعرفه عن ملابسك الداخلية.. حقائق صادمة ونصائح صحية
تعد سراويل ثونغ الضيقة مثيرة للكثيرين، لكن مهلاً! إذ تنقل مجلة "أبوتيكين أومشاو" الألمانية عن أخصائي الأمراض النسائية الدكتور كلاوس إيم أن الثونغ الضيق لا يحتك بالبشرة بشكل غير مريح فقط، لكنه يتسبب بنقل الجراثيم من منطقة الشرج إلى المهبل. كما تعمل على زيادة التعرق لأنها مصنوعة من الألياف الاصطناعية. النتيجة: الحرارة والرطوبة تعد بيئة مثالية للإصابة بالفطريات.
-
ما لا تعرفه عن ملابسك الداخلية.. حقائق صادمة ونصائح صحية
وبعيداً عن الألياف الاصطناعية، فلا اختلاف على أن الملابس الداخلية القطنية مريحة لكن هل تعلمين أن الأمر ينسحب على مرتديها أيضاً؟ صحيح، إذ تقول أخصائية علم النفس جينفر باومغارتنر إن السيدات اللواتي يرتدين ملابس نسائية قطنية أكثر اجتماعية من غيرهن، كما يتمتعن بالبساطة وعدم التعقيد.
-
ما لا تعرفه عن ملابسك الداخلية.. حقائق صادمة ونصائح صحية
معلومة أخيرة للنساء على وجه الخصوص اللواتي يرتدين نفس حمالة الصدر كل يوم، فإنها تستهلك بعد ستة إلى تسعة أشهر، بحسب لينكا بيكر المتخصصة في الملابس الداخلية في نيويورك. ومن أجل الحفاظ على مرونتها لأطول فترة ممكنة تنصح بيكر كل امرأة بارتداء ما لا يقل عن ثلاثة إلى خمسة حمالات مختلفة بالتناوب.