 الملابس الخفيفة والمشروبات المثلجة.. هل تعين على تحمل الحر؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 28.07.2023

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صحة

الملابس الخفيفة والمشروبات المثلجة.. هل تعين على تحمل الحر؟

يلجأ كثيرون إلى بعض الخطوات الخاطئة والمتعارف عليها للشعور بالانتعاش خلال فترات الحر الشديدة. هذه الخطوات قد تزيد الطين بلة وتتسبب في أمراض للإنسان. فما هي الخطوات الصحيحة التي تعين على مواجهة موجات الحر الشديدة؟

الملابس الخفيفة والمشروبات المثلجة ليست الحل الأمثل في الحر!

الملابس الخفيفة والمشروبات المثلجة ليست الحل الأمثل في الحر!

يشهد صيف هذا العام درجات حرارة قياسية اقتربت من 50 درجة مئوية في بعض الدول. وفي حين لا يتأثر كثيرون بموجات الحر الشديد، يجد آخرون صعوبة في التكيف مع درجات الحرارة المرتفعة هذه ويلجؤون في المقابل إلى بعض الخطوات التي قد تزيد الأمر سوءاً. لهذا يقدم موقع القناة الإذاعية والتلفزيونية التابعة لشمال ألمانيا (NDR) مجموعة من الإرشادات الهامة.

مختارات

أكثر ساعات اليوم حرارةً هي في فترة ما بعد الظهر، لهذا لا ينصح بالتواجد في الخارج خلال هذه الفترة. للحفاظ على منزلك أو مكتبك بارداً، قم بالتهوية في الليل وفي الساعات الأولى من الصباح. بمجرد أن يصبح الجو أكثر دفئًا في الخارج من الداخل، أغلق النافذة. حتى عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة، يجب أن تغطي نفسك ولا تنام عارياً، وإلا فهناك خطر الإصابة بنزلة برد.

المروحة لا تخفض الحرارة!

لا يؤدي وجود مروحة هوائية في الغرفة إلى خفض درجة الحرارة، لكنه يساعد في تبخر العرق الموجود على الجلد بشكل أسرع ويبرد الجسم. لكن لا توجه تدفق الهواء مباشرة إلى الرقبة أو الرأس، وإلا فهناك خطر الإصابة بنزلة برد وتوتر العضلات.

يبدو أن تكييف الهواء هو الحل الأمثل لمواجهة حرارة الصيف. لكن لا ينبغي أن يكون بارداً للغاية - بحد أقصى ست درجات أقل من درجة الحرارة الخارجية ولا تزيد البرودة عن حوالي 22 درجة.

يولد مكيف الهواء أيضًا حركة هواء ثابتة ويسمح للبشرة المتعرقة أن تبرد بسرعة. تعمل الأجهزة بشكل جيد فقط مع إغلاق النوافذ دون نسيان التهوية الأقل في الصباح والمساء.

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التعرق في الصيف مزعج، لكن هذه العملية ضرورية للجسم حتى يتمكن من تنظيم درجة حرارته. الإكثار من شرب السوائل يجعل عمل الجسم أسهل. لذا يجب أن يستهلك البالغون لترين على الأقل يومياً، موزعين بالتساوي قدر الإمكان على مدار اليوم.

الملابس الخفيفة والمشروبات المثلجة!

الملابس الضيقة لا تسمح للهواء بالوصول إلى الجلد وتقلل من تأثير التبريد عند التعرق. تعتبر القمصان والبلوزات الفضفاضة وكذلك السراويل والتنانير ذات القصات العريضة والمصنوعة من الألياف الطبيعية مثل الكتان والقطن والحرير والألوان الفاتحة بدلاً من الداكنة أكثر ملاءمة. الملابس التي لا تغطي الكثير من الجلد، تتسبب بحروق الشمس، وتسخن الشمس جسمك أكثر.

المشروب المثلج في الصيف، شيء لا يقاوم، لكنه ليس مفيداً على غير المتعارف عليه. الأطعمة الفاترة أو المبردة قليلاً تروي العطش بشكل أفضل ولا تضع ضغطًا إضافياً على الدورة الدموية. بالإضافة إلى المياه المعدنية أو مياه الصنبور، يعد شاي الأعشاب الرقيق وعصائر الفاكهة المخففة مناسباً أيضاً.

لكن المشروبات الحلوة ذات السعرات الحرارية العالية مثل عصير الليمون و الكولا والمشروبات الكحولية والقهوة والشاي الأسود ليست مناسبة لإطفاء العطش.

الاستحمام بالماء البارد مضر

عندما ترتفع درجات الحرارة، عادة ما تنخفض الشهية للأطعمة الثقيلة والدهنية. لهذا تكون الفاكهة والسلطات والخضروات على رأس القائمة. تساهم الأصناف التي تحتوي على الكثير من الماء، مثل الخيار أو الطماطم أو البطيخ، في توازن السوائل.

يوفر المسبح و الاستحمام التبريد المثالي. لكن مع ارتفاع حرارة الجسم، ينصح بالنزول ببطء إلى الماء حتى يعتاد الجسم على درجة الحرارة أولاً.عندما يبرد الجسم إلى درجة الرعشة والشفاه الزرقاء، فقد حان وقت ترك الماء. غالبًا ما يفوت الأطفال هذه النقطة. الاستحمام البارد منعش، لكن لا ينبغي أن يكون الماء شديد البرودة، وإلا فسوف يسخن الجسم أكثر بعد ذلك.

الرياضة أيضاً مهمة وصحية للجسم في الصيف. لكن يفضل نقل تدريبك إلى ساعات الصباح أو المساء الباردة، فأنت تحمي جسمك. اشرب الكثير من السوائل أثناء وبعد التمرين وقم بتغيير الملابس المتعرقة في أسرع وقت ممكن، وإلا فسوف يبرد جسمك.

إ.م/أ.ح

  • A pig rooting in a muddy field

    تكييف ذاتي!.. تقنيات تستعين بها الحيوانات للتغلب على شدة الحرارة

    الخنازير واللعب بالوحل

    كما يحب البشر الاستحمام البارد في أوقات الحر، تحب الخنازير أن تلعب في الوحل، لا يمكن للخنازير التعرق، لذلك تحتاج إلى إيجاد طرق أخرى للتبريد. حمامات الطين أكثر فعالية لها من الغطس في بركة ماء، لأن السائل الموجود في الطين يتبخر من جسم الخنزير المغطى بالطين تدريجيا، بعكس الماء، ما يوفر لها برودة محببة لفترة أطول.

  • A fennec fox standing on a rocky hillside

    تكييف ذاتي!.. تقنيات تستعين بها الحيوانات للتغلب على شدة الحرارة

    التبريد بمساعدة الأذن

    ثعالب الفنك أو الثعالب الصحراوية أو الحصيني كما يطلق البعض عليه، تمتلك آذانا كبيرة مقارنة بحجم جسمها، وهو ما يميزها عن حيوانات أخرى مثل الكلاب والذئاب. وهي لا تستخدم آذانها لتتبع الفريسة تحت الرمال فقط، ولكن أيضا لتبديد الحرارة. هذا مفيد في أماكن مثل الصحراء الكبرى، حيث يمكن أن ترتفع درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية.

  • An African elephant standing in a grassy field

    تكييف ذاتي!.. تقنيات تستعين بها الحيوانات للتغلب على شدة الحرارة

    شعر الفيل للتبريد

    في حين تستفيد الحيوانات من الفراء عادة لإبقائها دافئة، بيد أن الشعر لدى الأفيال يقوم بعمل معاكس، إذ يعمل على مساعدة هذه الحيوانات الضخمة على تبريد نفسها بحسب ما توصل باحثون من جامعة برينستون. كما يحب الفيل رش نفسه بالماء في الأيام الحارة.

  • A squirrel reaching for a leaf in a tree

    تكييف ذاتي!.. تقنيات تستعين بها الحيوانات للتغلب على شدة الحرارة

    السناجب والبقاء في الظل

    بالنسبة للسناجب فالموضوع مختلف، إذ يتساقط الفراء من حول مناطق الأقدام في الصيف لتبقى جرداء دون شعر وذلك للمساعدة في تبريد الجسم، كما تلجأ الحيوانات الصغيرة للبقاء في الظل في أوقات الحر، وتفضل البقاء في الأماكن التي تحتوي بحيرة أو جدول لسهولة الوصول للماء.

  • A dromedary camel standing in front of sand dunes in the Mauritanian desert

    تكييف ذاتي!.. تقنيات تستعين بها الحيوانات للتغلب على شدة الحرارة

    سفينة الصحراء ـ سرها في سنامها!

    على الرغم من سمعته، فـإن الجمال لا تخزن الماء في سنامها بل الدهون، حيث يمكنها اجترار هذه الدهون وتحويلها إلى طاقة، وهو ما يمكنها من العيش لفترات طويلة تمتد لأسابيع أو حتى أشهر دون ماء. كما أن جسم الجمل قادر على إطلاق الحرارة، لتبريد جسمه، يمكن للأبل أن تشرب أكثر من 100 لتر دفعة واحدة.

  • A Border collie dog sitting on a hay bale with his tongue sticking out

    تكييف ذاتي!.. تقنيات تستعين بها الحيوانات للتغلب على شدة الحرارة

    لهاث الكلب للتبريد

    أيضا الكلاب لا تستطيع التعرق من خلال جلدها، لذلك تخرج الحرارة عبر مخالبها وأنوفها، كما أن الكلب يلجأ إلى إخراج لسانه لمعادلة درجة حرارة الجسم، إذ أنه يتنفس الى ما يصل إلى 400 مرة في الدقيقة عندما يصبح الجو حارا! وتبرد أجسامها بسبب الرطوبة التي تتبخر على لسانها، وتطلق الهواء الحار عبر الرئة إلى الخارج.

  • A guinea pig sitting in front of a hollow tree stump

    تكييف ذاتي!.. تقنيات تستعين بها الحيوانات للتغلب على شدة الحرارة

    خطر على الحيوانات الأليفة

    لا تستطيع العديد من الحيوانات الأليفة الأخرى مثل حيوان "خنزير غينيا" الظاهر في الصورة والذي يشبه الهامستر، تنظيم درجة حرارة جسمها، وهي معرضة لخطر الإصابة بضربة الشمس عندما يصبح الجو حارا جدا. لذلك من الأافضل عدم ترك هذه الحيوانات الأليفة الصغيرة ولا حتى الأرانب أو الكلاب في السيارة في أوقات الحر، ومن المهم توفير مكان ظل مفتوح يوجد به ماء لمساعدتها على مواجهة حرارة الجو. (إعداد: كارلا بليكر/ع.أ.ج)